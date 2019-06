El TSXG avala al Concello de Lugo en la designación de la directora de una guardería

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón al Concello en la demanda que interpuso el sindicato Csif contra el decreto del Concello por el que reconocía a la directora de la guardería Serra de Outes su derecho a cobrar por las funciones reales que estaba desempeñando, pese a que no está en posesión de la plaza.

Esta demanda contra los intereses de trabajadores municipales se enmarca dentro de la guerra sindical contra el equipo de gobierno por la relación de puestos de trabajo. El Concello reconoció a la empleada, que llevaba mucho tiempo ocupando provisionalmente la plaza de directora porque esta todavía no ha salido a concurso, su derecho a cobrar como tal. El CSIF, sin embargo, entendió que la plaza no estaba en la RPT, no se había adjudicado y pedía incluso que la funcionaria devolviera el dinero que, a su juicio, había cobrado de más, cerca de 14.000 euros.

La Justicia, sin embargo, ha dado la razón tanto al Concello como a la funcionaria afectada. Tanto el juzgado Contencioso Administrativo 2 de Lugo como ahora el TSXG acogen los argumentos expuestos por el abogado Rafael Rossi y avalan que la empleada cobre por las funciones que efectivamente está realizando, porque eso no implica que se le haya asignado la plaza definitivamente.