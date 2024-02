El TS niega a una lucense el disfrute de doble permiso por madre soltera

El Tribunal Supremo ha emitido recientemente una sentencia en la que niega a una lucense cabeza de familia monoparental el derecho a disfrutar de un doble permiso por nacimiento y cuidado de su hijo. La mujer pretendía que añadieran a las 16 semanas que le correspondían como madre las 16 que le hubieran correspondido al padre si no hubiera sido una familia monoparental.

El alto tribunal tuvo que pronunciarse en labores de unificación de doctrina después de que una lucense, inscrita como familia monoparental, reclamase a la Seguridad Social disfrutar de 16 semanas adicionales a las que ya había dispuesto por maternidad y en las mismas condiciones, que son las que corresponderían al padre de haberse tratado de una familia biparental. El juzgado Social número 1 de Lugo dictó sentencia a favor de la demandante y lo hizo en base a una sentencia del Tribunal Superior del País Vasco, "basándose en el interés superior del menor" y determinando que lo contrario sería "un elemento importante de discriminación respecto a la mujer". Dicho fallo reconocía además el derecho a disfrutar las 16 semanas adicionales de manera íntegra, "sin descontar las seis primeras que serían coincidentes para ambos progenitores" en caso de familia biparental.

De hecho, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sí que aceptó el recurso del Instituto y la Tesorería de la Seguridad Social en ese sentido, y revocó parcialmente la sentencia del juzgado lucense para establecer en diez semanas, y no en 16, el periodo extra del que debería disfrutar la madre.

Fallos contradictorios

La Seguridad Social, no obstante, decidió llevar el asunto al Tribunal Supremo, para que estableciera un criterio jurídico único. El motivo es que una sentencia de otro Tribunal Superior, el de Valencia, había rechazado la concesión ese permiso alegando que tanto la Ley General de la Seguridad Social como el propio Estatuto de los Trabajadores recogen que "la concesión del derecho supone que el progenitor distinto a la madre esté afiliado a la Seguridad Social y cubra un periodo mínimo de cotización, lo que no puede suplirse como una ficción por la propia madre integrante de la familia monoparental".

Finalmente, es esta doctrina la que los jueces de la Sala de los Social del Tribunal Supremo determinan como la correcta. En primer lugar, razona, porque conceder esas semanas extras a la trabajadora "no solo afectará al ámbito de las prestaciones contributivas a la Seguridad Social, sino que también producirá efectos en el ámbito de su relación con el empleador", obligando a este a asumir un perjuicio. Además, supondría de facto "crear una prestación contributiva nueva en favor de los progenitores de las familias monoparentales", algo que el propio legislador no ha hecho pese a ser esta una situación conocida por el mismo legislador.

El supuesto interés del menor

Lo mismo, razonan los magistrados, sucede con el supuesto interés del menor, porque "no es el único interés en juego y no existe una supuesta vulneración de un teórico derecho del menor de familias monoparentales a ser cuidado en condiciones de igualdad con respecto a las biparentales", en la que sí hay dos miembros cotizando a la Seguridad Social para obtener el beneficio del permiso por nacimiento de hijo.

En base a todos estos argumentos, el Supremo anula tanto la sentencia del Tribunal Superior gallego como la del juzgado Social 1 de Lugo y niega a la demandante lucense el derecho que estos dos tribunales le habían concedido. No obstante, determina que el fallo "no obliga al beneficiario a reintegrar las cantidades percibidas durante el periodo de cumplimiento provisional de la prestación recibida". Es decir, que dados los tiempos y recorrido judicial, la mujer en realidad sí que ha podido disfrutar de varias semanas mas de baja maternal pagadas. No podrán hacerlo quienes reclamen a partir de ahora.

Sin perspectiva de género

El Tribunal Supremo tampoco cree que en este supuesto esté justificada por sí misma una interpretación "con perspectiva de género", puesto que permitir a la demandante disfrutar de más de las 16 semanas que le corresponden no sería interpretar el derecho, sino directamente "crearlo". "No estamos", recuerda, "ante un supuesto afectado por una situación de discriminación, sino ante un eventual déficit de protección concreto querido y consentido por el legislador".

Se da la circunstancia de que, mientras se solventaba el proceso judicial de la sentencia anterior, a los juzgados lucenses llegó un caso casi idéntico. Aunque en esa ocasión el Social 2 desestimó la reclamación, el TSXG insistió en revocar la sentencia y reconocer el derecho a diez semanas. Por segunda vez, el Supremo anula su decisión.