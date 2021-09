El TS confirma que son nulas las pruebas contra la mayor trama telefónica de Lugo

Fue el juicio más largo celebrado en la Audiencia Provincial de Lugo en toda su historia. También había sido una de las investigaciones más complejas, desde que se inició en 2006 hasta que se celebró la vista oral en 2019. En el banquillo se sentaron 17 acusados de formar parte de una compleja trama para defraudar a las compañías telefónicas y a la Agencia Tributaria comprando y vendiendo teléfonos móviles, que había generado varios millones de euros de beneficios que habían sido inmovilizados.

La Audiencia Provincial, sin embargo, absolvió a todos ellos al considerar que los pinchazos telefónicos que permitieron obtener el resto de las pruebas eran nulos. El Tribunal Supremo acaba de dar la puntilla final al caso al rechazar el recurso interpuesto por la Administración Tributaria del Estado, en una sentencia que confirma que las escuchas ordenadas por el juzgado no estaban justificadas porque los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) no realizaron ninguna investigación previa que justificase una medida tan lesiva para los derechos fundamentales como la intervención de las conversaciones telefónicas.

Los agentes del SVA describieron una trama que funcionaba de la siguiente manera: aprovechando las ofertas que en aquellos años hacían las compañías, que vendían los móviles muy baratos y con tarjetas prepago con minutos de llamadas, compraban estos teléfonos de manera masiva en centros comerciales y procedían a su venta en el extranjero, de manera legal aunque de esa forma se embolsaban el Iva de cada aparato; antes, habían extraído las tarjetas prepago, que utilizaban para vender más baratos que las compañías minutos de llamadas a todo el mundo.

La Agencia Tributaria decidió investigar a varias empresas de las que utilizaban al comprobar las altas cantidades de devolución de Iva que conseguían, sospechando que podrían estar cometiendo algún tipo de delito. Para ello encargo un informe al SVA, que se utilizó para solicitar al juzgado que autorizase los pinchazos telefónicos a miembros de la red.

El problema, según coinciden tanto la Audiencia como el Supremo, es que ese informe se hizo "sin realizar diligencia de investigación de ningún género" para conseguir alguna prueba o evidencia por métodos menos desproporcionados que la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Por ello, todas las pruebas acumuladas gracias a los pinchazos son nulas.

El Tribunal Supremo, además, condena a la Administración Tributaria a pagar todas las costas procesales del recurso, incluidas las de los procesados.

Los acusados recuperarán casi cuatro millones

El punto final que el Tribunal Supremo ha puesto a este caso supone además la vía libre para que los acusados ahora definitivamente absueltos reclamen todo el dinero que el juzgado les incautó e inmovilizó durante la investigación. Fuentes próximas al caso no se atreven a dar aún una cantidad exacta, pero calculan que rondará los cuatro millones de euros, ya que a las cantidades bloqueadas, ya de por sí millonarias, habrá que añadir los intereses legales del dinero en estos años de investigación.



Sin delitos En su sentencia de 2019, la Audiencia no solo considera nulas las pruebas, sino que argumenta que de haber podido tenerse en cuenta no hubieran sido suficientes para probar los delitos de estafa, contra la hacienda pública y contrabando de los que se les acusaba. Como mucho, dijo, serían meras irregularidades societarias.