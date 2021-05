El TS confirma que De Lara instruyó sin rigor, sin orden y con desatención

El Tribunal Supremo (TS) acaba de rechazar el recurso que la jueza Pilar de Lara interpuso contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de suspenderla por siete meses y un día por graves irregularidades en la instrucción de las macrocausas que abrió cuando estaba en Lugo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal no solo considera justificada y proporcionada la sanción, sino que rechaza todos los argumentos de la magistrada e incluso le impone el pago de las costas de todas las partes.

En su fallo, el TS califica la gestión de Pilar de Lara desde junio de 2015 a octubre de 2018 como "desordenada y poco rigurosa". Respecto a la acumulación de casos que dio origen a la sanción, los jueces consideran que "la llevanza general de los asuntos en el juzgado no alcanzaba los criterios mínimos de atención necesaria para el ejercicio de la función jurisdiccional y la propia situación del juzgado era a todas luces consecuencia de la forma desatenta y poco ciudadosa de atender las causas pendientes".

El Supremo también muestra su desacuerdo en que esa falta de atención y rigor tenga que ver con la gran dedicación que la magistrada suspuestamente mostraba: "La sorprendente acumulación de macrocausas y causas complejas en uno solo de los juzgados de Lugo tiene como causa evidente la propia labor poco rigurosa de la magistrada sancionada. A ello no obsta la intensidad de su dedicación a una tarea creciente como consecuencia del propio modo de trabajar de la magistrada. Pero intensidad (horas y trabajo) no es incompatible con el desorden y la desatención que acreditan los hechos probados no los desvirtúa".

En sus reproches a Pilar de Lara, el alto tribunal resalta que el hecho de que muchas de esas causas que abrió y acumuló terminaran finalmente en archivo "proyecta fuertes dudas sobre la pertinencia de su incoación inicial".

ANTECEDENTES. Hay que recordar que la extitular del juzgado de instrucción 1 de Lugo inició desde 2008 grandes macrocausas como las operaciones Carioca, Pokemon, Pulpo o Cóndor, que a su vez derivaron en más de un centenar de piezas separadas. El TS recuerda que el CGPJ, ante la acumulación de trabajo, decidió en 2015 poner jueces de apoyo para que De Lara pudiera dedicarse solo a esas macroinvestigaciones, pero sirvió de poco porque apenas avanzó en las que ya tenía abiertas y se dedicó básicamente a abrir más. Finalmente, en 2019 el CGPJ decidió sancionarla por una falta muy grave de desatención, además de otras irregularidades que incluso llegaron a afectar a los derechos constitucionales de los implicados en los casos.

La sanción de siete meses y un día implicaba además la pérdida de destino, por lo que De Lara tuvo que presentarse a un concurso de plazas una vez cumplida la sanción. Finalmente, recayó en un juzgado de Ponferrada, donde sigue ejerciendo en la actualidad.

HASTA TRES AÑOS. Uno de los argumentos del recurso de la jueza era, precisamente, que esta sanción había sido desproporcionada. Los cinco jueces de la sala del Supremo no solo no opinan igual, sino que el castigo "hubiera podido llegar legalmente hasta los tres años" de suspensión, ya que los actos juzgados "son de una gravedad extraordinaria". En este sentido, rechazan que el castigo tuviera como único objetivo lograr la pérdida de destino de la jueza "por resultar incómoda para los poderes establecidos". Muy al contrario, razonan, "la acción disciplinaria tiene un fundamento objetivo, poner remedio a la situación del juzgado".

A esta situación crítica se habría llegado, según el fallo, por cosas como "la apertura incontrolada de nuevas piezas, su escaso seguimiento continuado, los frecuentes periodos de inacción en muchas de ellas, los retrasos injustificados y las demás irregularidades que se evidencian en los hechos probados".

De Lara tendrá que pagar las costas de las partes personadas, entre ellas los abogados de José López Orozco y de Vendex, con un máximo de mil euros por parte.