El TS confirma la pena a tres acusados de apuñalar a tres lucenses en una pelea

El Tribunal Supremo ha puesto final al recorrido judicial de la pelea tumultuaria que se produjo en la zona de copas del caso viejo de Lugo la madrugada del 18 de julio de 2017, y que se saldó con varios heridos, tres de ellos por arma blanca. El alto tribunal ha rechazado el recurso de casación interpuesto por tres principales condenados, confirmando así sus penas por dos delitos de lesiones y uno de homicidio en grado de tentativa: Juan Carlos Pérez García y Pablo David Gallardo Córdoba, que contaban con antecedentes, deberán cumplir un total de 16 años, mientras que el hermano de este último, Santiago Ariel Gallardo Córdoba, cumplirá 14.

Los hechos, según repasa la sentencia de la sala del Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena, se desencadenaron en torno a las 4.00 horas del 18 de julio de 2017. Los condenados habían tenido una discusión en el pub Furancho con un grupo de personas, que les obligaron a abandonar el lugar. Unos veinte minutos después, "llevados por el ánimo de venganza", regresaron al lugar armados con dos cuchillos y una navaja y se desató una tormenta de violencia y sangre.

El relato de hechos probados contenido en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, describe cómo los tres se lanzaron a por el primero de los miembros del otro grupo que se encontraron en el exterior del pub, al que provocaron varios cortes con las armas blancas y contusiones a base de golpes. Cuando uno de los amigos trató de ayudarle, fue recibido de la misma manera: con puñaladas en hombro y brazo.

Antes de salir huyendo ante la alarma que ya se había creado, aún les dio tiempo a lanzar el ataque peores consecuencias tendría, tanto para su víctima, una mujer que trataba de ayudar a sus compañeros, como para ellos, ya que supondría la acusación de intento de homicidio: las puñaladas que recibió la joven la llevaron directamente al hospital y una de ellas, la del tórax, le provocó un neumotórax que obligó a intervenir quirúrgicamente y la mantuvo diez días hospitalizada.

Uno de los motivos por los que el acusado Pablo Gallardo recurrió al Supremo es porque, según alegó, esta joven también le causó heridas a él durante la reyerta

La trifulca no terminó ahí. Los agresores corrieron hacia la calle Catedral, donde a esas horas todavía había varios pubs abiertos y centenares de jóvenes seguían disfrutando de la fiesta por la calle. Otros miembros del grupo agredido los persiguieron mientras llegaba la Policía. Entre ellos, una joven, que también fue acusada y condenada en este caso, aunque no por herir a ninguno de los otros tres, sino por lesionar con un vaso al portero de un pub en el que se había refugiado uno de los agresores y que trató de detenerla.

La provocó una herida en el brazo, aunque el propio portero reconoció en el juicio que no seguramente no había sido su intención y renunció a ejercer la acusación. Pese a todo, fue condenada a dos años de prisión por un delito de lesiones. No recurrió.

De hecho, uno de los motivos por los que el acusado Pablo Gallardo recurrió al Supremo es porque, según alegó, esta joven también le causó heridas a él durante la reyerta, pero el fiscal no la acusó durante el juicio por ese hecho. La respuesta del tribunal para desestimar su alegato es contundente: no era obligación del ministerio público y ni siquiera él mismo presentó acusación por esos hechos.

VENGANZA. El alto tribunal también rechaza el recurso en cuanto a que "no hubo acuerdo de voluntades" entre los tres condenados para llevar a cabo sus agresiones. Sin embargo, para el Supremo "ninguna duda ofrece la coautoría y el concierto existente entre los hermanos Gallardo Córdoba y Pérez García, aunque no pudiesen quedar determinados los concretos actos de agresión de cada uno de ellos", sobre todo por el hecho demostrado de que se fueron de pub y volvieron después de veinte minutos armados con cuchillos en busca de venganza.

El TS confirma en todos sus extremos la condena que mantendrá a Juan Carlos Pérez y a los dos hermanos argentinos un buen número de años en prisión

"La inferencia de que buscaban pelea o revancha, es plenamente razonable", concluye en su resolución, que considera que hay elementos de sobra para dar por probada la coautoría en la comisión de los delitos.

También rechaza en el caso de Gallardo la aplicación de la eximente de adicción a las drogas y de actuar bajo la influencia de estas y del alcohol. A este respecto, los jueces consideran que ninguno de los dos extremos ha sido demostrado.

Por tanto, el TS rechaza el recurso de casación y confirma en todos sus extremos la condena que mantendrá a Juan Carlos Pérez y a los dos hermanos argentinos un buen número de años en prisión.