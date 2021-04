Una triunfadora fagotista lucense

Lo suyo fue llegar y besar el santo. María Losada Burgo (Lugo, 1996) se incorporaba el pasado mes de agosto al Conservatorio de Música de Ámsterdam para cursar un máster de fagot, el instrumento que toca desde los 9 años. En noviembre, junto a otros cuatro jóvenes españoles, creaba un quinteto de cañas, Dianto Reed Quintet. Se inspiraban en un grupo de La Haya. En febrero ganaban el Grachtenfestival Conservatorium Concours, un certamen de ámbito nacional en Países Bajos, en el que se imponía a los otros 80 grupos de cámara y solistas que se presentaban.

Ese prestigioso primer premio les ha "abierto muchas puertas" en un momento en el que la pandemia las ha cerrado de golpe en el mundo de la cultura, explica la músico lucense. Les están lloviendo las contrataciones para actuar en festivales e incluso tienen ya programado a partir de septiembre un circuito de conciertos por los principales teatros y salas de ese país del noroeste de Europa. Se han hecho también un hueco en prime time en televisiones y radios neerlandesas.

María Losada reconoce que les gustaría que el eco de este éxito llegue también a su país y que reciban ofertas, si la pandemia lo permite, para actuar en España en general y en Lugo en particular. En Valencia, de donde son dos de sus compañeros, ya les han puesto fecha para un concierto.

"Además de composiciones de música clásica, interpretamos también música latina, contemporánea e infantil para ciertos festivales", precisa María Losada. Su repertorio incluye desde piezas de Bach, Schumann o Debussy a otras de Paquito D'Rivera, Ton ter Doest o Medaglia.

La fagocista lucense afirma que sus conciertos son "diferentes" a los de los grupos de cámara tradicionales porque enlazan "las obras entre sí, son más dinámicos, sin partituras, con performances, para así mantener más la atención del espectador".

Las otras cuatro cañas de Dianto Reed Quintet son María González Bullón (oboe), Ovidi Martí Garasa (saxofón), Erick Steven Rojas Toapanta (clarinete bajo) y María Luisa Olmos Ros (clarinete). La diferencia con un quinteto tradicional es la inclusión del saxofón y el clarinete bajo en vez de la flauta y la trompa.

María Losada y sus cuatro compañeros coinciden en que cuando acabe su formación en el Conservatorio de Ámsterdam les gustaría regresar a España a trabajar. "Quizás no el año que viene, ni en dos años, cuando pueda. Buscar un buen trabajo y vivir de la música, que es difícil", dice la joven lucense, que reconoce que "sería un sueño poder vivir del grupo, pero si no en una orquesta o dando clase, a donde me lleve la vida".

QUINCE AÑOS EN LA MÚSICA. La intérprete lucense lleva más de media vida ligada a la música y siempre unida a su fagot, con el que dio sus primeros pasos hace ya 15 años. "Me llamó la atención desde el principio por su sonido", afirma sobre su vocación.

Estudió diez cursos en el Conservatorio Xoán Montes de Lugo y después completó los cuatro del superior en Zaragoza. Ahora se encuentra en Ámsterdam para el máster, que son dos años.

La música corre por las venas de María Losada Burgo. Siempre ha estado presente en su familia, si bien solo uno de sus abuelos, que tocaba el acordeón y el saxofón, llegó a ofrecer conciertos, y ella es la primera que ha accedido a formarse en un conservatorio. Ahora su debut internacional no ha podido ser con mejor pie.