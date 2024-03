Una carta del edil Miguel Fernández reactiva la trifulca política por la tala de Montevideo

Las obras de peatonalización del casco histórico continúan avanzando, aunque a menor ritmo del que ciudadanos y comerciantes querrían, y con una vieja polémica que se ha reactivado en el momento y de la forma más inesperado y a la que la oposición municipal se ha vuelto a enganchar: la tala de los once árboles que había en la Rúa Montevideo, frente al instituto Xoán Montes, realizada en diciembre.

El concejal de Transición Ecolóxica, Miguel Fernández, envió una carta a la Asociación de Veciños Centro de Lugo disculpándose por haber incumplido su "compromiso verbal" de "analizar se, como a priori nos parecía, era posible conservar algunha árbore". No lo pudo hacer, les explica a los vecinos, no por falta de voluntad política ni mucho menos por deslealtad hacia ellos sino porque hubo "un malentendido". Desconocía que, tal como le informó posteriormente el funcionario que en esa época "coordinaba" las obras, si los árboles no se talaban se ponía en riesgo la percepción de fondos europeos asignados a este proyecto, ya que en este estaba prevista la corta.

La explicación del concejal indignó a algunos asociados y dio munición al PP. La oposición se reafirma en su idea de que la tala obedeció poco menos que a un capricho para facilitar las obras y que no tuvo nada que ver con que los árboles estuviesen enfermos o dañados, como dijo el gobierno.

Por esa razón, la oposición volvió a reclamar el informe del servicio de Medio Ambiente que certifica ese mal estado de los árboles, cuya existencia cuestiona. El único informe recibido hasta el momento es el que realizó el director de la obra (ingeniero de Caminos) en noviembre. En él señala que en el anteproyecto de reforma de la calle se preveía mantener dos de los once árboles (los más pequeños) y que esa decisión se mantuvo en el proyecto. Se da la circunstancia que la elaboración de este y la dirección de la obra fueron adjudicados, en procesos distintos, a la misma empresa y en ambos participó el mismo técnico. Según este, se mantuvo la decisión de talar los árboles porque los alcorques no estaban alineados, las raíces estaban a una cota superior a la del pavimento existente y futuro, se observaban insectos ("probablemente polillas") en el tronco de varios ejemplares, en algunos se habían eliminado ramas, otros tenían muestras de estar seco o en mal estado y algunos estaban inclinados. Se decidió sustituirlos todos por otros.

El PP cuestiona esta versión. Revisado el anteproyecto, niega que en este se propusiese cortar nueve de los once árboles, aunque en el proyecto sí hay una mención a que "se renueva el arbolado frente al IES Xoán Montes". Y hasta pone en duda la autoría del informe de noviembre. "Fontes consultadas confirman que un técnico do concello participou na redacción do proxecto para facelo a medida", asegura el PP.

La corta de los árboles de la Rúa Montevideo no es un asunto menor para muchos ciudadanos, que creen que es una muestra más del ‘arboricidio’ que practican algunas administraciones públicas y que contrasta con sus discursos de defensa de un urbanismo sostenible. Pero más sorprendente es todavía que la polémica se reactive ahora y que lo haga por la intervención del propio gobierno local. O como mínimo de uno de sus miembros, el concejal de Transición Ecolóxica, que hace nada pugnó por la alcaldía y, o bien sintió la necesidad de explicarse ante los vecinos ahora, tres meses después de los hechos, o bien actuó por otras motivaciones. No fue posible conocer su versión, mientras que el gobierno se atiene a las explicaciones que vino dando hasta el momento.

Mientras tanto, en la Rúa Montevideo la empresa ya trabaja en dos carriles a la vez, aunque se garantiza el paso de peatones y de vehículos, al igual que en la Praza de Ferrol, donde estos días hay algunos ajustes en la entrada y la salida del párking.

Modificación del contrato de la Praza de Ferrol

El gobierno local autorizará este miércoles una modificación del contrato con Grupo Vilariño, la empresa que reforma la Praza de Ferrol porque hubo cambios en unidades de obra que excedieron el importe previsto en más del 3%. No fueron cambios sustanciales, pero deben quedar recogidos y aprobados. Y tampoco han encarecido la obra porque hubo otras unidades de que se redujeron y compensaron la anterior subida. En su conjunto, el modificado del proyecto supuso una reducción de 16.000 euros de gasto, según el gobierno local.



El Concello también tendrá que hacer un modificado del proyecto de la Praza de Santo Domingo, para mantener el arbolado de la parte inferior, tras las protestas y las reivindicaciones que lideró la Asociación de Veciños Centro de Lugo y a la que se sumaron otros colectivos y personas a título individual.

El centro está en obras desde el pasado mayo y se han ido sucediendo cambios en los circuitos de circulación de peatones y coches. El Concello recalcó esta semana, tras las quejas de Lugo Monumental, que el acceso de conductores a todos los aparcamientos públicos está garantizado y no se multa.