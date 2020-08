"El triaje es una labor de la enfermera y no de los profes, que no tienen medios ni conocimiento"

Esta enfermera lucense pertenece a la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar. Alba Soilán actualmente realiza trabajo asistencial en la unidad de hospitalización del Clínico San Carlos de Madrid pero a través de su labor como docente se dedica a promover con intensidad la importancia de contar con esa figura en todos los colegios.

¿Ha ejercido como enfermera escolar?

Estuve un año en un cole. El problema es que la enfermera escolar no tiene continuidad, que es algo que demandamos desde la asociación, desde donde trabajamos para impulsar el Plan Nacional de Enfermería Escolar.

Se trata de una labor clave para promover la prevención, que es algo de lo que en España no tenemos mucha cultura. Aquí un paciente obeso infarta y es entonces cuando toma medidas, cuando debería ser antes. Tenemos que resetear esa cultura y para impulsar en la comunidad escolar la de la prevención, y, por supuesto, para trabajar con las enfermedades crónicas de los niños, es necesaria la labor de la enfermera escolar.

¿Resultaría especialmente importante contar con una enfermera escolar en cada cole ahora, para la vuelta al colegio durante la pandemia de Covid-19?

Sí. Una enfermera escolar, con continuidad, puede decir, por ejemplo, si un niño que se levanta con dolor de barriga está en condiciones de ir ese día al colegio o no. Y puede hacerlo ya esa mañana, evitando si es preciso que vaya al colegio y que se le mande a casa a las dos horas.

¿Se refiere a que tiene capacidad de distinguir si se trata de un dolor de barriga susceptible de ser un síntoma de Covid o no porque conoce al niño, sabe si es proclive a tenerlos...?

Claro, es la persona que está en condiciones de hacer un triaje de verdad. Es una figura que nació en 1902 en Inglaterra cuando había tantas enfermedades infecciosas. Entonces hacían triajes, visitaban a los niños en sus casas, con sus familias, haciendo labores de prevención y de formación en hábitos de higiene... Ahora quieren crear esa figura del coordinador de Covid, cuando el triaje es una labor de enfermería y la enfermera escolar la persona responsable referente para todo lo relacionado con Covid. La enfermera escolar hace un triaje y sabe si ese niño tiene problemas digestivos previos o no, puede detectar que debuta con celiaquía...

Facilita la vuelta al cole en este momento de rebrotes de Covid19...

Así es, facilita la vuelta al cole y también que se haga con una mayor seguridad. Si, por ejemplo, detecta síntomas relacionados con Covid puede hacer un rastreo más eficiente y un aislamiento más rápido. Detecta a las personas vulnerables de la comunidad escolar. El triaje no es algo que sea labor de los profesores, que no tienen medios para ello ni conocimientos, sino de la enfermera escolar. El riesgo cero no existe, desde luego, pero una enfermera escolar favorece una vuelta al cole más segura y con una gestión más eficiente.

¿Y al margen del coronavirus?

La enfermera escolar hace control de otros problemas de salud, un brote de legionela en un centro, por ejemplo... Además, se encarda de la promoción de la salud y de la prevención, de promover hábitos de higiene. Las medidas que hay que tomar para protegerse se transmiten a los niños y estos son los primeros que van a casa y que van a insistir después a sus padres: Esto no se hace así, se hace de esta otra manera...

Esa es una responsabilidad importante para los niños, de los que a veces se cree que no son capaces de asumirla y, en realidad, sí lo son y son buenos transmisores de esos hábitos.