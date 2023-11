El tren ya no da sustos en Recimil y Coeo

Los vecinos de Recimil y de Coeo respiran bastante más tranquilos, después de que Adif habilitara una alternativa para cruzar la vía férrea y cerrara el paso a nivel donde en verano fallecieron dos jóvenes arrollados por un tren.

Adif construyó una vía de acceso a un paso inferior que existe a unos 300 metros de distancia gracias a que tres vecinos de Recimil cedieron terrenos gratis al administrador ferroviario. Para que se llevara a cabo la operación intermedió el gobierno de Lugo, a raíz del accidente y después de años de lucha de los vecinos de esas dos parroquias para que se mejorara la seguridad en el lugar.

Adif tiene previsto sustituir ese cruce por un paso inferior, pero es un proyecto que no tiene previsto ejecutar hasta 2025, por lo que las presiones vecinales tras el fatal accidente del verano hicieron que, esta vez sí, el gobierno local se involucrara en la búsqueda de una solución.

"O alivio é grande. Levamos peleado moito", afirmaba este jueves José Luis López, vecino de Coeo.

El paso a nivel que fue cerrado estaba en medio de un camino que usaban sobre todo vehículos agrícolas, porque era de tierra y porque tenía mala visibilidad. Aun así había quien se arriesgaba a cruzar por ese punto porque la alternativa para llegar al paso inferior al que ahora se ha dado un acceso directo y asfaltado era dar un rodeo de varios quilómetros.

La visibilidad en ese punto había mejorado después del accidente, cuando Adif desbrozó maleza e incluso rebajó un talud, ya que cuando los trenes circulaban en dirección a Lugo era muy difícil verlos con suficiente antelación debido a la existencia de una curva. "Despois do accidente tamén melloraron o paso en si, porque tiña fochancas e os vehículos atascaban. Arranxáronos e botaron formigón ata a parede de terra. A visibilidade mellorou pero co camiño que fixeron agora ao outro paso e o peche deste o problema acabouse", señala este vecino.

Los habitantes de la zona llevaban décadas sufriendo sustos con el tren, pero el atropello mortal del verano acabó de meterles el miedo en el cuerpo y, pese a esa mejora de la visibilidad, ya pocos conductores se arriesgaban a cruzar. "En coche case todo o mundo daba o rodeo pola carretera que vai de Recimil a San Vicente porque te xogabas a vida", cuenta López. Adif sostenía que la señalización y las medidas de seguridad que tenía el cruce eran acordes a la normativa vigente y rechazaba instalar un semáforo, como pedían los vecinos.

La sensación entre residentes de Recimil y de Coeo es de "satisfacción" y "alivio", aunque también lamentaron que no fueran avisados con suficiente antelación para la visita que la alcaldesa, Lara Méndez, hizo el miércoles, ya que la mayoría no pudieron acudir. "A xente peleou moito por isto e teríanos gustado que nos avisaran con máis tempo, porque ao final o mércores o paso novo nin sequera se abriu. Gustaríanos que puideran estar alí a xente das asociacións e os tres veciños que deron os terreos de forma altruísta para que puidera facerse esta nova vía e, como mínimo, agradécerllelo, porque se non non se podería ter feito", explicó López.

Por otro lado, la obra que acaba de estrenarse lleva a los vecinos a hacer otra reflexión, la de si sigue siendo oportuno construir el paso inferior que estaba previsto o ese dinero se podría ahorrar. "Ao mellor é un despilfarro porque con este camiño asfaltado que acaban de facer hai que andar só uns 300 ou 400 metros para chegar ao outro paso. Construír outro paso subterráneo é unha obra grande, hai que mover moita terra, cortar a vía...", apunta López. Es un proyecto que todavía está en fase de tramitación y para el que aún no se iniciaron las expropiaciones de los terrenos.

José Luis López: "Os trens van moito más rápido dende que renovaron a vía"

La supresión de pasos a nivel es una de las medidas que forma parte del plan de electrificación y modernización de la línea Lugo-Ourense. En el tramo Lugo-Monforte ya se renovó íntegramente la vía (carril, traviesas y balasto) y esa mejora se percibe en la velocidad de los trenes. "Cos de mercancías, antes case podías camiñar a carón do tren, pero nótase sobre todo cos de viaxeiros, agora van a 90 kilómetros por hora. Esa é en parte a razón do accidente do verán, xa que hai unha curva a 200 metros do paso a nivel e non dába tempo a ver o tren a esa velocidade", explica un vecino.



En la zona se está construyendo una subestación eléctrica, a la que se dirigían los jóvenes que fallecieron, estudiantes en prácticas de una de las empresas que trabajaba en el lugar. Ese centro abastecerá la catenaria, cuyas bases se están colocando en este momento.