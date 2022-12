Una treintena de lucenses reciben un tratamiento para prevenir VIH

Cerca de 30 lucenses reciben la profilaxis pre-exposición (PrEP) de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Se trata de un tratamiento diario, la toma de una pastilla que contiene dos fármacos antirretrovirales, que ayuda a prevenir el VIH a personas que se estima que están en riesgo de entrar en contacto con él.

El Sergas amplió en marzo de este mismo año los grupos de población susceptibles de recibir ese tratamiento. Inicialmente se centraba en mujeres en situación de prostitución que no usaran habitualmente el preservativo u hombres que practicaban sexo con hombres y personas transexuales con prácticas sexuales de riesgo. Ahora también se puede prescribir a hombres y mujeres que admitan no usar habitualmente preservativo y tengan al menos dos criterios de prácticas sexuales de riesgo, así como a usuarios de drogas inyectadas de manera no segura.

El informe sobre la situación del VIH que elabora el Sergas revela que en Lugo se diagnosticaron en 2021 veinte nuevos casos de infección por ese virus. A Coruña y A Pontevedra son las provincias con mayor incidencia de la comunidad autónoma y Lugo, con 4,3 casos por cada cien mil habitantes, con la menor. Desde 2004, cuando se empezó a elaborar esa memoria, en la provincia se detectaron un total de 262 casos a un ritmo muy irregular, con años en los que se superan la veintena y otros en los que no se llega a diez.

En cuanto al sida —la enfermedad que puede causar el VIH y de la que ayer fue el día mundial— se diagnosticaron en la provincia lucense el año pasado 9 casos. Desde que se tienen registros en el año 1984 y hasta 2021 se detectaron en Lugo un total de 374 casos. El 81% de los casos de VIH en Galicia son de hombres. La principal vía de transmisión es la sexual.