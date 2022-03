Treinta lucenses optan a la explotación de los huertos urbanos

Los huertos de Paxariños tienen finalmente candidatos interesados en cultivarlos. Treinta personas solicitaron una de las parcelas que tiene el Ayuntamiento en ese parque sobre el río Rato, tras el nuevo proceso de adjudicación abierto el pasado mes de septiembre y que buscaba recuperar el uso del espacio tras haberse agotado la anterior concesión.

La adjudicación provisional de los terrenos de cultivo podría estar en un plazo de entre una y dos semanas, según avanzó el Concello, que en estos momentos está estudiando la documentación.

En conjunto, el Concello ofertó en Paxariños 32 parcelas, de unos 30 metros cuadrados cada una, separadas entre ellas por pantallas vegetales. La zona cuenta también con espacios dotacionales como estacionamientos y un stand de madera para guardar aperos de labranza y material de trabajo, así como fuentes de riego adaptadas al entorno y mesas y bancos de uso público.

Los huertos se localizan, de hecho, en un espacio que abarca unos 3.000 metros cuadrados en el parque de As Fontiñas.

Poda junto al puente del tren

El área de medio ambiente continúa desarrollando trabajos de poda del arbolado urbano. Su responsable, el concejal Miguel Fernández, informó que "dentro do plan establecido polo servizo de Parques e Xardíns, temos previsto acometer o mantemento das árbores que se atopan na parcela municipal limítrofe ao aparcadoiro da ponte da estación do tren".



Habrá cortes de tráfico

Las labores se concentrarán en la jornada de hoy, desde las 8.00 horas hasta las 15.00. Según Fernández, "para a realización deste cometido, contarase con diversa maquinaría e persoal, e será necesario interferir puntualmente na circulación dos vehículos no carril que se atopa pegado a este solar".