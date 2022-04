El traumatólogo que vivía en el hospital

"Ayudar, ser útil, solo está al alcance del corazón". Desde el martes, en una de las paredes del vestíbulo del Hospital Quirónsalud Nosa Señora dos Ollos Grandes se lee una inscripción de su fundador, Manuel López Pardo, con una referencia a cómo el amor es fundamental para el trabajo de un médico. Puede parecer peculiar que un facultativo elija para la posteridad una declaración sentimental, pero el doctor López Pardo es un médico peculiar.

El homenaje que recibió este martes el fundador del hospital Nosa Señora dos Ollos Grandes por el grupo Quirónsalud, que en 2020 adquirió y comenzó a gestionar el centro, sirvió para repasar algunas de esas peculiaridades. Juan Carlos González Acebes, director general de organización y personas del grupo, fue el encargado de recordar, por ejemplo, que López Pardo, vivía inicialmente en el hospital. No solo lo hacía el gerente, sino también el director médico y la directora de enfermería. Si pasaba algo solo tenían que bajar un piso. "Eso sí que era continuidad asistencial", dijo González Acebes, riendo.

Manuel López Pardo. Fundador del Ollos Grandes

"Siempre fue mi deseo ofrecer a los lucenses una atención de calidad centrada en el trato humano y cercano"

El nacimiento de cada niño era una fiesta "y toda la familia se acercaba a verlo". Al volver del colegio, los hijos del traumatólogo pegaban la oreja a la puerta de la consulta y si lo oían con un paciente esperaban a que saliera para saludarlo.

"Cuando se echa la vista atrás tras una larga vida personal y profesional uno no puede dejar de considerarse un afortunado. Quisiera agradecer el trabajo, cariño y esfuerzos realizados por todas las personas que me han acompañado en este proyecto, a los que ya no están, a los que permanecen y a los que se han incorporado recientemente, pero sobre todo a mi esposa y a mis hijos por el apoyo incondicional siempre recibido. Ahora se abre una nueva etapa para ellos", dijo, frente a muchos amigos y a gran parte de su familia, mujer, hijos y nietos, que le quisieron acompañar en este día.

El fundador del Ollos Grandes, junto a su esposa y González Acebes. VICTORIA RODRÍGUEZ

VOCACIÓN. López Pardo, al que la enfermedad de su madre siendo solo un niño propició el nacimiento de una vocación, se formó en Traumatología animado por uno de sus profesores de Medicina en Santiago. Se especializó en Alemania y Austria y regresó a Lugo para fundar en 1967 un hospital privado que nació con intención de dar cobertura a cualquier problema de salud y de ser puntero. "En mi apasionante carrera profesional que he tenido la suerte de disfrutar siempre fue mi deseo el ofrecer a los ciudadanos de Lugo y su entorno una atención de calidad centrada en el trato humano y cercano, acompañándolo siempre de una sólida infraestructura y procurando disponer tanto de los medios tecnológicos más avanzados como del mejor equipo de profesionales. Hoy algunos todavía nos acompañan", aseguró el traumatólogo, que tiene ahora 91 años.

Juan Carlos González Acebes. Director de Quirónsalud

"El doctor López Pardo nos pidió que gestionáramos el hospital igual que lo había hecho él, centrados en el paciente"

Ese hospital al día, próximo a los pacientes y en el que se aspiraba a que los trabajadores hicieran carrera, se hizo realidad gracias a la visión de López Pardo. Fue este por ejemplo, el primer centro de la provincia en contar con una resonancia magnética a principios de los años 80 del pasado siglo, cuando no era aún una prueba diagnóstica tan extendida.

"Cuando conocí al doctor López Pardo, allá por septiembre de 2020, una de las condiciones que puso para la venta del hospital fue que lo gestionáramos de la misma manera que lo había hecho él, centrados en el paciente. Esperamos estar haciéndolo a la altura de sus expectativas", explicó González Acebes. El director gerente territorial en Galicia de Quirónsalud, Carlos Paz, también confió en estar cumpliendo "con el compromiso que nos ha pedido y continuar gestionando el hospital al pie de los pacientes igual que hizo el doctor López Pardo".

Carlos Paz. Directivo de Quirónsalud

"Tenemos con el doctor Manuel López Pardo el compromiso de continuar trabajando al pie de los pacientes"

El acto de homenaje incluyó, además del descubrimiento de la placa y lectura de discursos, una foto de familia con trabajadores y un ágape.