Tratan de juzgar en Lugo por una estafa informática a un rumano que ni pisó el país

El juicio estaba previsto para este lunes en el juzgado Penal 2 de Lugo, pero no llegó a celebrarse. Y parece complicado que pueda completarse en algún momento, entre otras cosas porque no ha sido posible notificarlo al único sospechoso que debería sentarse en el banquillo de los acusados, un ciudadano rumano que ni siquiera pisó España, o al menos no para cometer el supuesto delito de que se le acusa.

El procesado en cuestión es acusado por la Fiscalía de un delito de extorsión, por el que solicita que le sea impuesta una pena de dos años de prisión. Y en atención a su nacionalidad, propone que si es condenado "se interesa que en la sentencia se sustituya las penas de prisión por la expulsión de territorio nacional y prohibición de entrada en España atendidas la duración de la pena solicitada y las circunstancias concurrentes".

El asunto es que primero sería necesario traerlo a España para juzgarlo, y parece que las comisiones rogatorias y de notificación que se han intentado no han tenido mucho éxito.

De momento, el juicio previsto para este lunes se tuvo que suspender, sin fecha para nueva celebración

El delito que se cometió fue contra una asesoría final, que en abril de 2017 recibió un mensaje en sus ordenadores en la que se le informaba de que había recibido un ataque informático y que sus archivos habían sido encriptados. El ataque había sido por "personas contra las que no se dirige el procedimiento por no haberse determinado su identidad".

240 MINUTOS. Los piratas informáticos reclamaban al propietario de la asesoría el pago de la cantidad de 1.732 euros para volver a desencriptar los archivos. El pago, además debía hacerse en un plazo de 240 minutos y el dinero se debía enviar a un destinatario a través del servicio de Western Union. Si no se hacía el pago en el plazo indicado, el rescate seguiría subiendo.

El afectado, ante la vital importancia de los archivos para su trabajo, ordenó a su representante legal realizar el pago. De inmediato, el procesado acudió a un oficina de Western Union de Rumanía, dio una identidad y se llevó el dinero.

Es contra esa persona, identificada por los datos que facilitó en el momento de llevarse el dinero, contra la que se dirige la acusación en Lugo. Con el inconveniente de que hasta el momento no ha podido ser notificada, ni parece que la Policía y la Justicia rumana lo tengan entre sus prioridades. De momento, el juicio previsto para este lunes se tuvo que suspender, sin fecha para nueva celebración.