Trasladar la Protectora al viejo matadero avanza como arreglo para dos problemas

El proyecto para convertir el antiguo matadero de Lugo en la nueva sede de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo podría hacerse realidad en unos meses si prospera esta iniciativa, que salvaría a la Protectora de una situación límite puesto que, en estos momentos, sus instalaciones y personal se encuentran saturados en el cuidado y atención de los animales. Se solucionaría con ello además el problema de dar uso al viejo matadero, un edificio que lleva años abandonado y en un estado deplorable.

En estos momentos, los defensores más entusiastas de la idea son la propia sociedad animalista y el Concello. La Diputación todavía no se ha pronunciado, aunque sí que lo está estudiando, sobre todo después de que la Confederación Hirdográfica del Miño-Sil no solo frenara su proyecto de ampliación de las actuales instalaciones de la Protectora, ubicadas en Santa María de Muxa, sino que incluso multara al ente provincial con 8.000 euros. El motivo es que se encuentra próximo el cauce de un arroyo cuyas aguas podrían verse afectadas por los vertidos procedentes del recinto.

El organismo provincial presentó un recurso por el cual "todavía no han recibido respuesta", como aseguran desde la Diputación. La Confederación todavía no agotó el plazo para responder, que podría no hacerse público hasta el 2021, por la prórroga administrativa concedida debido a la pandemia, lo que retrasaría todavía más la solución a una situación que es perentoria.

El Concello aportó 200.000 euros a la Protectora este año, mientras que la Diputación donó 40.000

Al respecto, el concejal de medio ambiente del Ayuntamiento de Lugo, Álvaro Santos, aclaró que la titularidad de los terrenos sobre los que se asientan las instalaciones de la Protectora son "propiedade da Deputación. Ampliouse a cesión do espacio para que tivesen máis espacio na finca para que puidesen sacar os cans. Nese momento decidíuse ampliar as instalacións existentes e modernizalas", pero la CHMS frenó todo.

Según edil socialista, "non vemos como un obstáculo a decisión da Confederación, senón coma unha oportunidade, por iso desde o Concello plantexamos a buscar unha alternativa, que foi o antigo matadeiro municipal". Con esta propuesta, cree, "o mellor ata saímos gañando todos: a Confederación, que se queda co seu cauce intermitente, ponse en valor un edificio e a Protectora tería unhas instalacións moito mellores".

El antiguo matadero, de titularidad municipal y ubicado en la parroquia de San Xoán da Pena, próxima a Nadela, está abandonado desde que en 2009 se decretó su cierre por motivos santarios.

El Concello cedería los terrenos

El antiguo matadero, ubicado en la parroquia de San Xoán da Pena, es de titularidad municipal, aunque su estado actual de conservación es deplorable. El proyecto de cambio de sede tendría que redecorar un escenario nuevo y la rehabilitación tendría que ser integral, tanto del recinto como de la finca de grandes dimensiones que rodea las instalaciones, como reconoce Juan Alberto Losada, vicepresidente y tesorero de la Sociedad Protectora de Animales y plantas de Lugo.



"Estamos en contacto constante con el Ayuntamiento de Lugo. El concejal de medio ambiente, Álvaro Santos, nos manifiesta siempre la plena disposición y colaboración del Ayuntamiento. Su predisposición para cedernos las antiguas instalaciones del matadero es total,siempre y cuando la Diputación financie la obra de rehabilitación", aclara.



Mientras, la reunión que solicitaron a principios de año con José Tomé, presidente del ente provincial, "todavía no se ha producido y estamos a la espera de que nos confirmen una fecha", recalca.



Proyecto arquitectónico. El vicepresidente de la Protectora de Lugo asegura que el proyecto técnico de rehabilitación de las actuales instalaciones se encontraba muy avanzado y listo para ponerse en marcha en cuanto tuvieran el visto bueno de la CHMS.



340.000 euros. Es el presupuesto total de la reforma que estaba previsto, para el que la Diputación ya había aprobado la correspondiente partida. Si finalmente esta no se lleva a cabo, bien porque la CHMS sigue sin validar el proyecto o bien porque las partes implicadas deciden finalmente el traslado al viejo matadero, esta cantidad no tendría que utilizarse y podría destinarse a comenzar las obras de reacondicionamiento de la que sería la nueva sede.



La Diputación decide. No obstante, no existe todavía un proyecto al respecto ni, por lo tanto, se conoce una cifra de lo que costarían todas las obras, aunque seguramente no alcanzarían con estos 340.000 euros. Por eso es la Diputación la que tiene la última palabra, ya que de su voluntad de ampliar su financiación dependería todo el proyecto.



200 animales tiene en estos momentos la Protectora en sus instalaciones, una cifra que excede con mucho su capacidad y que hace que estén hacinados y no puedan recibir la atención que necesitan. En la última época ha iniciado un programa de adopción internacional.