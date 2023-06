Jesús Latas: "Trasladar os mexillóns para colocar as piscinas levaría dous meses"

Cal é a importancia dos mexillóns, para a especie en si e para o río?

Son dúas especies protexidas en Europa, na Península e en Galicia, nun número aparentemente alto que aparece agora. Ao principio dicíase [o Concello] que non os había ou que había moi poucos. Sabemos que nun tramo amplo do curso principal do Miño hai un número alto destes exemplares, pero é certo que somos unha excepción en Europa, e os modelos de desenvolvemento que hai sobre como van evolucionar estas poboacións nos próximos 25 ou 50 anos son negativos sempre. Cando se protexe un mamífero falamos dun número baixo de exemplares. Cando falamos de invertebrados o número é alto en moitas ocasións, pero iso non quere dicir que a súa situación poboacional sexa boa. A cuestión é que están aí e non os atopas noutros sitios, e menos nestas densidades, e cumpren unha función moi importante no ecosistema. Manteñen a calidade ecolóxica da auga, fundamentalmente filtran, pero ao tempo axudan a alimentarse e a reproducirse a unha chea de especies. E unha cuestión que deriva desa protección é que as traslocacións son excepcionais. E ata agora ninguén demostrou que ese proxecto é imprescindible, que non se pode facer outro ou noutro lugar. O Concello iniste en que ten que ser nese sitio. Houbo quen o comparou coas piscinas do Sena, en París, pero xa quixera o Sena ter as condicións ecolóxicas que ten o Miño en Lugo.

O Concello propón levar os mexillóns a outras zonas do río.

A traslocación significa sacrificar bichos. Van morrer moitos, directamente porque os pequeniños, os alevíns, van quedar enterrados na matriz de grava. Ao remover o fondo descolócanse e quítanse os proxenitores, que son os que están filtrando algo de materia orgánica que lles cae, e quedan sen alimento tamén. E logo, unha parte dos que se movan tamén morrerán polo manexo ou a inadaptación ao novo sitio. No informe que aportou o Concello fálase dun 20%, pero polos estudos que vin penso que van ser moitos máis, e iso falando só dos adultos. Paréceme unha perda grande para un proxecto de ocio, non de abastecemento de auga para a cidade, para o que non habería discusión, e para o que xa se concedeu permiso hai anos. Ademais, o ocio non está prohibido. Á xente deixámoslle bañarse, de xeito individual, sen ningún aparato.

Entrar directamente no río supón menos dano que bañarse nas estruturas flotantes.

Hai unha perda sempre, pero moito menor e que se pode entender. Ademais, a xente estase a bañar en zonas de certa profundidade, onde non pisa o río e onde a auga está parada. E o feito de que pasen piragüas tampouco lles afecta moito. O tema é que o período reprodutor coincide xusto coa época para a que o Concello pide instalar as piscinas. E non temos coñecemento do que vai pasar, de como lle vai afectar á especie apantallar o sol e deixar un espazo reducido de contacto entre os mexillóns e as troitas e os ciprínidos que lles axudan á reprodución. Logo, sobre o punto que se propón para a traslocación tampouco lle vexo moito xeito, porque de feito sinalan que hai cunchas de moitos exemplares mortos, porque aí houbo un vertido recentemente, que estamos estudando.

A Xunta fala de buscar outras ubicacións, pero polo estudo que se acaba de facer, todo apunta a que hai moitos mexillóns tanto augas arriba como abaixo.

Non é de todo certo. Na parte de atrás das presas, onde para a auga, predomina a sedimentación e aí ten un hábitat moi malo, complexo, o mexillón non dá filtrado tanto sedimento e este tamén o vai enterrando. E nas xonas xusto despois das presas tampouco hai moitos porque a auga acelera e non hai moita profundidade. O único sitio onde se podería poñer unha estrutura deste tipo, seguindo co símil do Sena, sería nunha zona de presa.

É dicir, na zona dos Robles.

Eu non a vexo moi ben porque é Rede Natura e ten outras especies interesantes. Tamén podería valer o caneiro da desembocadura do Rato, que ten profundidade e explanada ao lado. De todos xeitos, hai unha liña de traballo que ten o Ministerio de Transición Ecolóxica segundo a cal, neste tipo de sitios onde temos moita vida e moita calidade, a tendencia é a non poñer nada neles. Non entendo como a Confederación Hidrográfica, que depende dese ministerio, non o ten en conta.

O que é difícil de entender é que en moitos outros concellos, tamén da cunca alta do Miño, con ríos con condicións similares, sexa posible facer zonas de baño e en Lugo non.

Case todos os concellos cando fan estas infraestruturas de ocio fanas reparando os caneiros e a xente báñase libremente, como dende tempo inmemorial. Poñen unha infraestrutura fóra, unha piscina ou pequena lagoa onde a xente se baña. A diferenza é moi grande. O Corgo ten unha pequena presa, recolle a auga, ten unha escaleira, que é o único un pouco agresivo, pero non ten nada no leito do río. E é das máis intrusivas. Friol, Baralla, Becerreá… Todas teñen un caneiro e nalgún caso unha piscina ao lado, que concentra seguridade e baño limpo.

Deberíamos renunciar a este proxecto e optar por unhas piscinas?

Eu digo como fan outros concellos. E este Concello cando quixo facer unha piscina fíxoa, non se opuxo ninguén, aí están as caldas, e ao lado de Rede Natura, pero están fóra do río. Porque, en maior ou menor medida, problemas no río imos ter sempre. Eu buceei en varias presas, e nestes tramos, o ano pasado intentei cos buzos do Concello e non atopamos nin un só punto onde puidéramos poñer un morto sen danar algo.

E cun amarre a terra?

Esa era a segunda opción, pero aquí temos tamén un problema administrativo. Despois dunha autorización de traslocación hai que facer unha comunicación ao Ministerio de Transición Ecolóxica e outra á UE da excepción da norma, porque lembremos que unha traslocación é algo excepcional, polo que pode que alguén dixesea que sacrificar eses bichos para iso non é necesario. E hai outros actores que sei que teñen pedido parar isto, nós fixemos informes para eles, como un grupo conservacionista. E supoño que tamén terá algo que dicir a Universidade e a Reserva da Biosfera, Aquí hai un tema de paisaxe, de contaminación por plásticos, que non encaixa no que é unha Reserva. Non é Rede Natura, pero está dentro de territorios protexidos.

A zona dos Robles si é Rede Natura. Faría falta unha declaración de impacto ambiental aí?

Faría falta o mesmo alí que aquí, pero aquí o Concello optou por enviar peticións constantes sobre o que el quere, pero non ten feito un estudo dende o principio completo, que sería unha especie de avaliación ambiental simplificada. O que fixo foi mandar o proxecto para que se lle aprobe e despois foi contestando ao que se lle foi pedindo. En Rede Natura é necesaria sempre e aquí ao final vas ocupar o dominio público hidráulico, co impacto que ten. Terás que facer algunha avaliación.

E como pode ser que a Xunta autorizase preto dos Robles un campo de regatas de kayak e dixera que non era necesaria declaración de impacto ambiental?

Deuse o mesmo permiso que para as piscinas, condicionado a. Díxose que non era necesaria declaración de impacto ambiental porque en realidade esa zona é de uso xeral dentro da zonificación de Rede Natura. Ten tres graos e este é o mínimo. O que se propoñía eran unhas boias, como catro rúas, e tirar un cabo para baixo cun peso de arredor dun quilo. Quítaríase para arriba facilmente, nunhas horas. As piscinas son moito máis aparatosas. É afectar a algo máis de mil metros cadrados. Nós pedímoslle á CHMS que se puidese desmontar ante un evento de crecida, que co cambio climático cada vez son máis intensos, pero a montaxe e a desmontaxe son sete días. Que previsión climática precisas? O outro día pasou un fenómeno totalmente anormal en Lugo e desbordou todo o sistema de drenaxe da cidade en minutos. Hai tempo a corrente levou un pantalán dos Robles, e iso que era estreito e estaba pegado ao río. As piscinas son 17 metros de fonte por 60 de longo. Non temos medo á seguridade para as persoas, porque se hai unha alerta a xente non se meterá no río, senón que a estrutura arrastre plantas e outras cousas en superificie. Alí hai ninfoides e isotetes, outras especies protexidas. Non nos parece que garanta unha estabilidade, tendo en conta que pode haber alternativas.

Sabendo dese valor ecolóxico que ten o río en todo o seu tramo urbano, non resulta contraditorio que a Xunta e a CHMS concederan autorización, aínda que fose condicionada, para as piscinas?

Non tiñamos inventarios do número de mexillóns nin cartografía de todo o río, o que sería desexable. Nese sentido, este traballo que fixeron os buzos agora véxoo moi ben porque é intersante ver a situación real destas especies. Díxose que si porque non tiñamos os datos para dicir que non, protexéndonos e avisando de que iso podía ter problemas. Tivemos contactos daquela co Concello, no 2017, despois non houbo máis contactos nin preguntou por estes informes actuais. Nós brindámonos a colaborar e buscar solucións, non dar máis problemas.

E sabendo que augas arriba e abaixo hai centos de miles de mexillóns, afectar a un tramo de 1.000 ou 2.000 metros compromete a especie e a calidade do río?

A nivel mundial, non. A nivel local, non sei, non son quen de dicilo. Pero na miña opinión seguir facendo actuacións que cargan o río, nunha situación de cambio climático, mentres o río segue traballando para nós, non é o máis axeitado. É unha opinión cuestionable. Eu informo conforme á lei e despois terá que dicidir a Dirección Xeral de Patrimonio Natural. De todos xeitos, aquí hai un tema administrativo. A zona onde se fixo o estudo agora é a segunda opción que propuxo o ano pasado o Concello, á que nós en principio tamén lle dixéramos que non polas mesmas razóns. Pero é que ademais a CHMS denegou esa opción en setembro do ano pasado. Nós agora mesmo non poderiamos resolver porque ese non é o punto para o que existe a concesión. E de todos xeitos, neste lugar fálase de que o 40% da superficie podería ter menos de 1,50 metros de profundidade.

Se se lograse autorización para trasladar os mexillóns este ano, nos vindeiros podería volver a haber exemplares nesa zona?

Algún sempre leva a corrente e algún dos que quedasen no substrato podería sobrevivir. Habería que repetir a traslocación, pero non coa intensidade coa que hai que facela agora. Non sei se botou contas. Esta xente fala de mover 200 ou 300 mexillóns ao día, se hai que mover 10.000, farían falta dous meses. E todo isto para que a xente se bañe onde xa se bañaba.

Cal é entón a súa proposta?

Rubén Arroxo (actualmente primeiro tenente de alcaldesa) fixo hai tempo unha apreciación que a min me pareceu interesante, que sería poñer pequenas escaleiras en varios puntos do río que sexan bos e seguros, e que a xente se bañe aí pola súa conta, interferiría moito menos nos procesos ecolóxicos do río. Eu son paseante do Miño, dende a cidade ata a Fervenza, e vexo xente bañándose, persoas ou grupos reducidos, en todos os caneiros. E hai uns doce.

É un baño menos seguro.

Por iso o ideal sería facer algo fóra do río. Máis seguro que unha piscina non hai nada.

Hai quen opina que levar actividades ao río axuda a que os cidadáns o valoren.

Temos unha chea de actividades que son tradicionais e se poden potenciar, e déixanse á marxe. Recuperar algún muíño, os batuxos e a navegación que había no río, incluso chegou a haber probas… O baño non se vai evitar, pero instalar elementos no río que perturben a paisaxe e a ecoloxía debéranse evitar. Na miña op inión. Eu non vou decidir nada.

Como pode ser que no Club Fluvial, tamén en Rede Natura, poidan bañarse centos de persoas?

Calquera que faga un pouco de buceo a apnea verá que aí hai moi poucos exemplares.

Pola presión humana ou polas condicións do río?

Polo que falabamos de que nas zonas de presas e xusto despois hai moitos menos mexillóns porque teñen peores condicións para vivir, detrás da presa polo sedimento e diante pola corrente.