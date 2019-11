Trascastro, la primera aldea lucense con título de 'modelo'

Héctor Corujo González, el alcalde de O Incio, no quiso quedarse de brazos cruzados ante el fenómeno de La España Vaciada, que afecta al municipio que él gestiona desde las pasadas elecciones locales de mayo. Medio año fue suficiente para poner en marcha una idea que el regidor conoció en plena campaña electoral y que le llegó a través de la consellería de Medio Rural. Se trata del proyecto de aldea modelo, denominación que Héctor Corujo consiguió para el núcleo de Trascastro, el primero de Lugo en recibir esta calificación de la Xunta.

¿Qué hizo Trascastro para ser una aldea modelo? Pues poner en marcha un plan de aprovechamiento de la franja de terreno obligatoria, de 50 metros cuadrados alrededor de los núcleos que la Xunta obliga a desbrozar para evitar incendios, para darle un uso productivo y convertirlo, en este caso, en tierra de pasto para la ganadería de vacas cachenas de un vecino de la misma parroquia, José Armesto.

La idea será expuesta este miércoles, en el Círculo de las Artes, por el alcalde de O Incio, dentro del congreso "Soluciones inteligentes contra la despoblación", que organiza El Progreso junto con Next Educación y donde participarán once expertos, que hablarán de cómo luchar contra La España Vaciada. La intervención de Héctor Corujo girará sobre las soluciones de autodefensa contra los incendios.

"En Trascastro había moitas terras abandonadas e case todos os anos ardían. Por outra banda, temos .unha zona de soutos que nos gustaría potenciar e é un pobo aceptablemente ben conservado onde hai xente vivindo. Fixemos reunións cos veciños e acordouse ceder esas leiras ao Banco de Terras de Galicia, Bantegal, por cinco anos. Desa maneira, os propietarios xa teñen as terras desbrozadas e o gandeiro pagará unha renda ao Banco de Terras que revertirá nos propietarios. A idea é que non ardan as aldeas e tamén limpar os terreos, recuperar o núcleo e facer unha ruta ata Ferrería", comenta Héctor Corujo.

Desarrollo

En enero se inicia el desbroce

El proyecto de aldea modelo de Trascastro comenzará a ver la luz en enero, mes en el que está previsto que se comience a desbrozar el terreno cedido al Bantegal.

¿Cuándo se cerrarán los terrenos cedidos?

En primavera, se hará el cierre perimetral de los terrenos.

¿El único objetivo será evitar los incendios?

No, el proyecto del ayuntamiento es también conservar el núcleo de Trascastro, para lo cual está previsto que el Ayuntamiento urbanice y dote de alumbrado este núcleo logrando así la rehabilitación integral. La idea también incluiría el trazado de una ruta hasta Ferrería, donde el Concello pretende recuperar el hotel-balneario.