Transportistas de todo el norte planean en Lugo federarse para ganar fuerza

Representantes de asociaciones de transportistas de Lugo, A Coruña, Pontevedra, Asturias y País Vasco se reunieron este sábado en Lugo con el objetivo de poner en marcha una federación de transportistas del norte de España que les dé fuerza a la hora de negociar con el Gobierno y con los cargadores, dada la complicada situación económica del sector.

La asociación Aetram ejerció de anfitriona y su presidente, Diego Arias, remarcó que los transportistas autónomos necesitan unirse y ganar fuerza ante el complicado escenario de futuro que se adivina. "Si es cierto que el combustible va a llegar a los tres euros el litro, tendremos que unirnos. Hay que ser fuertes para lo que se avecina", apuntó Arias.

Crear la federación permitiría al sector tener más músculo de cara a reclamar al Gobierno que repercuta la subida de costes, especialmente del combustible.

El presidente de Aetram señaló que la situación del sector es delicada, a pesar de que los cargadores han ido actualizando los precios que pagan por el transporte desde la huelga del pasado marzo. "El problema es que hoy se acuerda una subida y dentro de quince días ya no vale porque los costes han vuelto a cambiar y lo que no podemos hacer es trabajar perdiendo dinero", indicó Arias.

El sector en tanto, espera al 31 de julio para que el Gobierno cumpla todos los compromisos asumidos durante la huelga.

A pesar de que la situación no es fácil, Arias destacó que en este momento hay trabajo y que la voluntad del sector es no tener que volver a parar. También apuntó, no obstante, que hay bastante trabajo porque hay muchos profesionales que han abandonado el camión y muchas empresas que han reducido la actividad porque no faltan chóferes debido a que los jóvenes ya no quieren trabajar como conductores de camión.

En medio de una situación complicada para los trasportistas, el derrumbe del viaducto de Castro no ayuda. No obstante, Arias se mostraba ayer convencido de que los problemas para el transporte de mercancías por esa zona se van a ver a partir de ahora, ya que la llegada del verano y del flujo turístico va a provocar retenciones serias en Pedrafita, sobre todo los viernes y los domingos, vaticina.

Pero apuntaba que no hay alternativa posible para los transportistas, ya que trasladar hacia la N-120 el tráfico de mercancías sería inviable económicamente en una situación de costes disparados como la actual.