Transportistas y el PP proponen un párking para camiones en el polígono de As Gándaras

El PP recogió este martes la demanda que las asociaciones de transportistas de Lugo, Tradime y Aetram, vienen tiempo planteando públicamente y también a las administraciones, para que se acondicione una zona de aparcamiento cerrada, vigilada y con servicios básicos, como duchas y aseos. Proponen que sea en el parque empresarial de As Gándaras, frente al Decathlon.

La ciudad dispone de una terminal de camiones en O Ceao que es propiedad de la Xunta y cuya gestión está concesionada a una empresa, pero hace mucho tiempo que se ha quedado pequeña y, según algunos transportistas, también obsoleta. Por esa razón, los camioneros que no tienen garaje propio, que son la mayoría, aparcan los vehículos por semana, y sobre todo de viernes a domingo, en calles de los polígonos de O Ceao y As Gándaras y en otros lugares con cierto espacio y próximos a las salidas de la ciudad o a sus lugares de residencia. En las inmediaciones del centro comercial As Termas y de la Ronda Norte, cerca de Garabolos, es habitual ver camiones aparcados, sobre todo los fines de semana.

El problema es que son lugares sin vigilancia y los robos y los daños en vehículos y en mercancías son frecuentes, según aseguran las asociaciones Tradime y Aetram. La primera agrupa a unos 250 camioneros (unos mil camiones), según indica su presidente, José Fernández, y la segunda, que preside Diego Arias, está integrada fundamentalmente por autónomos. Son unos 200 socios y unos 400 camiones, apunta.

Una de las zonas donde los transportistas suelen dejar sus vehículos es frente al Decathlon, en As Gándaras, en una parcela pública de unos 20.000 metros cuadrados destinada precisamente a aparcamiento, tanto de coches como de camiones. Es de titularidad municipal, explica el PP, y se trataría de ceder aproximadamente la mitad de la superficie para aparcamiento de camiones, con cierre perimetral, dispositivos de seguridad, iluminación y aseos con vestuarios separados para hombres y para mujeres. Tendría cabida para unos 150 camiones, según estiman la formación política y las asociaciones de transportistas.

Representantes de las tres partes y también de la Asociación de Empresarios de As Gándaras y O Ceao se desplazaron a ese punto para poner en común esta iniciativa, que el PP someterá a votación del pleno en el Concello.

La propuesta de los populares es que el aparcamiento sea acondicionado mediante un convenio entre el Concello, la Diputación y la Xunta, en el que se dé cabida también a las asociaciones empresariales, que serían quienes se harían cargo de la gestión del espacio.

Fernández, de Tradime, cree que, aunque se trata de asociaciones que no pueden tener actividad lucrativa, existirían fórmulas para poder ponerse al frente de ellas y ofrecer a sus asociados un espacio seguro para dejar sus vehículos e incluso asearse y descansar. "Se trataría de cobrar solo lo necesario para los gastos de funcionamiento", explica el empresario.

Miembros del PP y empresarios, en As Gándaras. EP

También Arias recalca la necesidad de disponer de un espacio seguro, ya que los daños y los robos son frecuentes, tanto en los vehículos como en las mercancías. Los camioneros tienen problemas para recibir compensaciones de sus compañías aseguradoras al no ser aparcamientos cerrados y vigilados, aseguran. Las sustracciones de gasoil, baterías y mercancías, y otros sabotajes, como daños en faros y lonas, son denunciados con frecuencia por los transportistas.

Los transportistas y el PP explican que otra ventaja de habilitar un aparcamiento en As Gándaras es que las instalaciones no tendrían que disponer de servicios que ya hay en las proximidades, como cafeterías, restaurantes o empresas de repuestos.



El presidente de Aetram destaca que otra ventaja es que hay bus urbano. La falta de un espacio propio y seguro hace que algunos transportistas busquen lugares próximos a sus residencias u opten, sobre todo los fines de semana, por fincas o garajes de familiares o conocidos en otros concellos.