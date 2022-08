Transición hacia la pasarela

Diego Martín está acostumbrado a competir. Los continuos retos mueven a este triatleta ovetense, afincado en Lugo desde hace siete años, a desafiar al destino. Tras la natación, el ciclismo y la carrera a pie afronta una novedosa transición: la pasarela.

Recientemente cambió el neopreno por el traje y las sesiones de fotografía para tomar parte en el concurso Reinado Nacional de Belleza (RNB), que tuvo lugar en la localidad malagueña de Nerja. El deportista, que representó a Asturias, pasó la primera criba del certamen y finalizó en el puesto 24 entre 52 aspirantes al título. Relata que la relación de amistad que se forjó en tan solo 5 días con muchos de sus compañeros fue uno de los factores más determinantes de su primera experiencia en la pasarela.

Diego Martín explica que llegó a este concurso de belleza por casualidad. En 2020, los organizadores del evento se fijaron en su perfil de Instagram y decidieron que fuese uno de los aspirante al título. Solo un positivo por covid cerró su paso al certamen, donde en esta primera ocasión representaría a la provincia de Lugo.

Dos años después, cuenta, tuvo la oportunidad de sacar lo mejor de si mismo en tres pruebas puntuables dentro del RNB. La primera de ellas, denominada top model, consistía en desfilar en traje y bañador. A continuación, hizo lo propio en la elección al mejor cuerpo del certamen.

Su excelente condición física determinó su entrada entre los 24 favoritos al título en la tercera prueba. Diego Martín ganó la prueba deportiva donde marcó el mejor tiempo sobre un circuito de cross training.

CARÁCTER SOCIAL. El jurado dotó al concurso del factor humano durante la cuarta prueba, donde los participantes debían presentar un proyecto social. El triatleta del Cidade de Lugo Fluvial eligió una asociación con la que colabora su familia, que ayuda a la rehabilitación de personas con problemas de ludopatía.

Esta era la puerta de entrada a la selección de los 12 candidatos, que el ovetense no superó. Pese a no lograr alguno de los cuatro títulos en juego, Diego Martín no cierra las puertas al mundo de la imagen aunque no cree que vuelva a un certamen de estas características. "Si me sale alguna sesión de fotos o un desfile después del certamen, pues no diría que no", explica el triatleta, que compagina las 20 horas de entrenamiento semanal con su trabajo matutino como técnico de sala y asesor wellness en el centro Be One de la capital lucense.

Diego no subió al podio de certamen RBN, pero acumula tres campeonato autonómicos de Asturias de duatlón y dos en triatlón en sus 7 años de trayectoria.

Esta misma temporada finalizó 13º en el histórico Triatlón de Zarautz, además de alzarse con el campeonato de España por equipos con el Cidade de Lugo Fluvial, club donde compite con la colaboración de la tienda La Clásica, que le proporciona las bicicletas.