Los lucenses caen en las trampas heladas de la ciudad

LUGO. Las mañanas gélidas de las últimas semanas han convertido algunas calles de la ciudad en una trampa para los peatones debido a las placas de hielo que se forman. Los servicios sanitarios han tenido que atender en los últimos días a muchas personas afectadas por caídas y una de ellas fue una mujer que se precipitó por unas peligrosas escaleras ubicadas entre las calles Vilaverde y Sanxillao.

El suceso ocurrió el 4 de enero sobre las 8.00 horas y, según relata la afectada en la denuncia que presentó en la Policía Local, debido a la niebla no se percató de que las escaleras estaban heladas y, tras poner un pie en el primer escalón, resbaló perdiendo el equilibrio y rodando por el primer tramo hasta acabar en el rellano. La mujer, que sufrió golpes en la cabeza y las extremidades, se dirigió como pudo hasta el centro de salud de Fontiñas para ser atendida. Días después decidió poner una denuncia para reclamarle al Concello los daños físicos sufridos, así como el coste de las gafas que llevaba puestas y que se rompieron a consecuencia de la caída. La afectada considera que el Ayuntamiento tiene que indemnizarla por la «falta de previsión ante la helada», ya que dice no se echó sal en una escalara que además no tiene pasamanos.

LUGONOVO. No es el único caso llamativo de caída provocada por la helada, ya que el grupo municipal de Lugonovo asegura que en el entorno del centro de salud de Fontiñas, que se ubica en zona con pendientes pronunciadas, se registraron esta semana varias caídas de transeúntes. «Nun deses casos foron os propios veciños os que impediron que o percance tivera consecuencias maiores ao evitar que un carriño de bebé saíra despedido sen control pola calzada tras esvarar a súa nai nunha placa de xeo», relata la portavoz de este grupo, Cristina Pérez Herráiz.

La edil anunció que presentará preguntas al gobierno local para conocer qué medidas se han previsto en el plan invernal del Concello para evitar caídas en barrios de orografía compleja como San Roque y Fontiñas.

Pérez Herráiz cree que hubo imprevisión por parte del gobierno local pese a que se esperaba una fuerte ola de frío y por ello quiere saber qué cantidad y en que zonas de la ciudad se esparció sal y si fueron excluidas algunas calles y por qué.