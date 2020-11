Un tramo de Río Sil desde el cruce con Rúa Conde pasa a ser unidireccional

El teniente de alcalde, Rubén Arroxo, informó sobre las modificaciones que se están realizando en la Rúa Río Sil para mejorar el cruce con Rúa Conde. El concejal nacionalista explicó: "Nos pasados días realizamos distintas probas para recoller datos e comprobar as posíbeis solucións para mellorar a seguridade nun dos puntos máis conflitivos da cidade".

Así, este miércoles se procedió a señalizar la unidireccionalidad de Río Sil en el tramo que va desde el cruce con Rúa Conde y Rúa Monforte. Rubén Arroxo aseguró que "esta é a solución máis viable tecnicamente para mellorar a seguridade viaria, que permitirá ademais aumentar en 25 o número de prazas de estacionamento situadas a menos de 5 minutos do centro". El teniente de alcalde añadió que "tratamos de dar a mellor resposta posíbel a unha solicitude moi reclamada pola veciñanza da zona".

RÚA DOS GARDAS. Siguiendo con los problemas de tráfico y movilidad, la Asociación de Veciños, Comerciantes e Industriais da Milagrosa informó de que en días pasados tuvo una reunión con vecinos de la Rúa dos Gardas, en la que estos les trasladaron que a la altura del número 27 se produjeron varios accidentes al tratarse de una "zona peligrosa dado que los vehículos circulan a excesiva velocidad". Por ello, los vecinos demandan un paso de peatones elevado.

Otra demanda es la colocación de pivotes a la altura de los vados del número 24 para que no aparquen coches que dificulten la visibilidad de los que salen del garaje. No obstante, la asociación vecinal no informó sobre el motivo por el que los dueños de los vados no pidieron ya la instalación de ese pivote, un servicio que se puede solicitar al Concello, que cobra una tasa por su instalación.