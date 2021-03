Las policías locales de las principales ciudades y localidades turísticas de Galicia, como Baiona o Sanxenxo, han tramitado el pasado fin de semana, el último de marzo y el del arranque de las vacaciones de Semana Santa, más de 400 denuncias a ciudadanos y locales de hostelería por incumplir las restricciones e indicaciones previstas en la normativa sanitaria para hacer frente a la pandemia de covid-19. Según han informado fuentes de los diferentes ayuntamientos, una parte muy importante se corresponden con las ciudades de Vigo, A Coruña y Ourense.

En la ciudad de Lugo se han tramitado más de una treintena de sanciones, 13 de ellas por no respetar el horario del toque de queda, 5 por no llevar mascarilla, y el resto por participar en reuniones no permitidas de no convivientes. A ese respecto, la Policía Local intervino el pasado viernes por la noche en una vivienda de la calle Alfonso X El Sabio, donde se celebraba una fiesta que impedía el descanso de los vecinos, y donde se agrupaban varias personas que no eran convivientes. Asimismo, hubo una intervención en la madrugada del domingo, en una fiesta que estaba teniendo lugar en un edificio del polígono del Sagrado Corazón, en la que participaban personas no convivientes.

En la ciudad olívica, entre el viernes y el sábado se han tramitado 189 denuncias, 51 de ellas a locales de hostelería por diferentes incumplimientos. Asimismo, se hicieron otras 50 propuestas de sanción a personas que participaban en reuniones de no convivientes; 42 a personas que incumplieron el 'toque de queda'; 25 a personas que no llevaban mascarilla; 15 a personas por fumar en lugares no permitidos; y a 6 personas que estaban en la ciudad saltándose el cierre perimetral.

En el caso de A Coruña, el viernes y el sábado se tramitaron 66 multas, 14 por no llevar mascarilla, 11 por consumo de alcohol en la vía pública, 25 por no respetar el horario del 'toque de queda', 9 por reuniones de no convivientes, 4 por fumar sin respetar sin las distancias y 3 sanciones a locales por no respetar el aforo y otras normas.

En la ciudad de Ourense, se tramitaron el pasado fin de semana 69 propuestas de sanción, la mayor parte de ellas (50 multas) por estar en la vía pública fuera del horario permitido. A ellas se añaden 9 multas por ir sin mascarilla, otras 7 por reuniones de no convivientes, 2 por no respetar las distancias y otra más por superar el número máximo de personas en el exterior.

En Pontevedra, el pasado fin de semana se tramitaron 17 propuestas de sanción, de las 8 fueron por no llevar mascarilla, 5 por reuniones no permitidas de no convivientes y 3 por saltarse el toque de queda.

En el caso de Santiago, el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, ha expresado este lunes en rueda de prensa su preocupación por el aumento "significativo" de fiestas en pisos durante el mes de marzo y ha apuntado que, durante este mes, la mayor parte de sanciones han estado relacionadas con esas reuniones no permitidas, con la colocación de la mascarilla y con el incumplimiento del toque de queda.

En los casos de las localidades turísticas de Sanxenxo y Baiona (ambas con el nivel alto de restricciones), en la provincia de Pontevedra, las policías municipales han tramitado también varias denuncias por incumplir la normativa sanitaria. En Sanxenxo, se denunció a 33 personas por no llevar mascarilla, y a otras 2 por desobediencia. Además, un vecino de Lugo, de 38 años de edad, fue detenido el pasado sábado por negarse a poner la mascarilla.

El hombre fue sorprendido por agentes municipales en dos terrazas de hostelería de la localidad y, en ambos casos, se negó a ponerse la mascarilla y se dirigió de manera desafiante e irrespetuosa a los policías. Tras insultar y amenazar a los agentes, y persistir en su actitud de desobediencia, fue detenido.

En el caso de Baiona, el fin de semana se han mantenido las labores de vigilancia y prevención, aunque dando prioridad al control de acceso al municipio ante la posible llegada de personas de fuera de Galicia o de lugares con cierre perimetral. En ese caso, la Policía Local no detectó incumplimientos, aunque sí se tramitaron 2 propuestas de sanción por incumplimientos en el ámbito de la hostelería.

Por otra parte, los agentes de la Policía Autonómica han tramitado este fin de semana un total de 43 propuestas de sanción en las cuatro provincias gallegas, donde se han desplegado un total de 77 dispositivos, se ha identificado a 173 personas y se han realizado 161 inspecciones. Del total de denuncias, 21 se correspondieron con personas que no llevaban la mascarilla, 11 con personas que se saltaron el toque de queda, 8 por fumar sin respetar las distancias, 2 por fumar en una terraza de un local y una sanción a un establecimiento por permitir fumar.

Además, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes la apertura de expedientes sancionadores con respecto a 5 personas para las que se proponen multas que suman 2.100 euros por incumplir la normativa sanitaria para frenar la pandemia. Así, se trata de personas que se saltaron los cierres perimetrales formados por los municipios de Sanxenxo y O Grove; Vilagarcía, Vilanova y Cambados; Vigo, Mos, Nigrán y Gondomar; y los cierres de los ayuntamientos de Cangas, Moaña, y Redondela.