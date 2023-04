La tramitación de la Ronda Este se retrasa por un error en el Concello

La tramitación de la Ronda Este se retrasará por un fallo en el registro del Concello. El PP denunció este viernes la situación e hizo ver su sospecha de que "se trate dunha manobra do goberno de Lara Méndez para non ter que posicionarse e propoñer publicamente un trazado alternativo ao marcado pola reserva viaria do PXOM" en este momento.

El gobierno local, en tanto, negó cualquier intencionalidad política y aseguró que el problema se debe a un error "humano" en el registro municipal.

Explicó que los trámites que debía hacer Urbanismo se hicieron correctamente, pero que el proceso para exponer el proyecto en el tablón de anuncios se vio afectado por ese fallo humano.

El error se ha producido en el proceso para someter a exposición pública el proyecto elaborado por la Xunta para construir la Ronda Este, una infraestructura que supondría la inversión de 20 millones para completar el anillo de accesos hacia el hospital, la conocida como tercera ronda de Lugo, pero que ha generado rechazo en colectivos varios: vecinales, ecologistas y políticos.

El proyecto ha sido objeto ya de alegaciones de instituciones como el Concello y la Diputación y de partidos y de asociaciones ecologistas, pero hay otra serie de trámites que debían ponerse en marcha y que se van a retrasar en torno a un mes por ese fallo en el Concello. Esa situación conlleva que hasta aproximadamente mediados de junio no se completará uno de los procesos de exposición pública de los detalles del trazado y el plan constructivo.

Ese plazo supone que ese proceso no se terminará hasta después de pasadas las elecciones. No obstante, el gobierno local rechazó una intencionalidad política en la situación que sí apreció el PP, que dijo que espera que el descuido se deba a la "inoperancia" del gobierno local y no a una estrategia política intencionada.

El PP insistió en defender que la Ronda Este es "imprescindible" para vertebrar el sur de Lugo y para comunicar el Hula y los polígonos empresariales de la ciudad e insistió en que el proyecto ha intentado reducir el impacto en el Rato.