"No traficaba con drogas; solo hacía cosas del día a día con mis amigos"

La Fiscalía de Lugo solicitó este martes una condena de cuatro años y tres meses de prisión para un hombre, Miguel Ángel V.D., acusado de traficar con heroína en la capital lucense. El acusado, de 40 años, reconoció que en el momento de los hechos consumía droga, pero aseguró que nunca se dedicó a la venta de estupefacientes. "No es cierto lo que dice la Policía. No me vieron vendiendo droga; solo estaba con mis amigos haciendo cosas normales del día a día", dijo en la vista oral celebrada este martes.

Los agentes de la Policía Nacional, sin embargo, explicaron que el acusado estaba siendo investigado por tráfico de drogas y fue sorprendido cuando realizaba varios pases de heroína.

En concreto, la acusación mantiene que sobre las nueve de la noche del 9 de febrero de 2022, el hombre le entregó en la calle Tino Grandío dos envoltorios a un joven con 0,208 gramos de heroína, con una riqueza del 25% y un precio de 29 euros. Dos meses después, el 4 de abril de 2022, se subió a un coche en Pintor Villamil y presuntamente le entregó a otra persona 0,7026 gramos de la misma droga, con una riqueza del 28% y un precio de 114 euros. Ese día, la Policía Nacional detuvo a Miguel Ángel V.D. y le requisó otros dos envoltorios que también contenía heroína.

Por estos hechos, el hombre fue acusado de un delito contra la salud pública, en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud, y el ministerio público solicitó para él una condena de cuatro años y tres meses de prisión, así como una multa de 520 euros.

La defensa, por su parte, pidió la libre absolución del acusado, al argumentar que la droga que tenía en su poder era para su propio consumo y que no hay pruebas que demuestren lo contrario ni que cuando fue detectado por los policías nacionales estuviera vendiendo. El juicio quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial.