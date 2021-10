Olalla Díaz: "Traería a grupos potentes como a los Guns N’ Roses"

Dígame su primer recuerdo del San Froilán.

Mi primer recuerdo de las fiestas de San Froilán es una comida familiar que se hizo en mi casa con mis tíos y mis primos de Ourense. Luego, por la tarde, fuimos todos al recinto ferial. Recuerdo que había mucha gente en la calle, el sonido de la música y los colores llamativos de las atracciones. También me acuerdo de que mi hermano y yo nos montamos en el tren PoPof y nos dieron un globo.

¿Cuál fue el mejor San Froilán de su vida y por qué?

No podría quedarme con un San Froilán en concreto, de todos guardo un recuerdo especial. Cada etapa la viví de manera diferente según la edad que tenía, pero siempre con la misma ilusión que el primer día.

¿Y el mejor concierto al que asistió durante las fiestas?

Aunque recuerdo con mucho cariño el concierto de Mago de Oz, el mejor concierto al que asistí fue el de la banda de rock Dover en el San Froilán del año 2002.

¿Qué cosa hizo en un San Froilán del pasado que no volvería a hacer ahora?

Probablemente no volvería a montar en alguna barraca; recuerdo que había una que se llamaba La Cárcel, y cuando se elevaba la atracción las amigas que íbamos de pie nos agarrábamos a los barrotes y en una ocasión me caí y me hice daño, no me quedaron ganas de volver a subir.

Con qué se queda, ¿el Tren de la Bruja, la noria o la Tómbola del Jamón?

Me quedo con el Tren de la Bruja.

Echando cuentas, ¿en qué se gasta sus dineros en San Froilán o en qué se gastó más?

En los últimos años gasto el dinero en comidas y cenas. Antes lo gastaba en los conciertos porque hace años eran de pago.

Si estuviese en su mano hacer el programa de fiestas, ¿qué incluiría y de qué prescindiría?

Incluiría en el programa de fiestas un concierto de un grupo musical potente, de primera línea como podrían ser los Guns N’ Roses, aunque fuese de pago, pero contando con la ayuda del Concello de Lugo. Y, en términos generales, no prescindiría de nada de la programación pero sí potenciaría más las realización de actividades dirigidas a los niños porque los más pequeños son los grandes protagonistas de las fiestas del San Froilán.