Los ganaderos toman las calles de Lugo para reclamar precios dignos para la carne

Cerca de 2.000 ganaderos a pie y otros subidos a unos 300 tractores, según la organización, partieron este martes, poco antes de las doce de la mañana, desde el parque empresarial de As Gándaras hacia el centro de Lugo para exigir unos precios dignos para la carne de vacuno.

Tras leer un manifiesto ante la Subdelegación del Gobierno, los ganaderos acabaron su acto de protesta ante la sede de la Xunta de Galicia, en donde estaban concentrados decenas de tractores y en donde se dio por finalizada la movilización pasadas las tres de la tarde.

Las movilizaciones no se acaban con este tractorada, pues continuarán a partir de este miércoles. Los productores de carne tienen previsto mantener indefinidamente un retén concentrado ante la Subdelegación del Gobierno y ante la Xunta de 9.00 a 21.00 horas.

Chalecos reflectates en una jornada soleada

Los productores, en una jornada soleada en la que los termómetros marcaban 16 grados, lucían chalecos reflectantes con el logo de la Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema, convocante de la marcha.

La manifestación iba encabezada por las pancartas con los lemas Un prezo xusto para a nosa carne y Basta xa, nin prezos nin axudas.

Los ganaderos aseguran que están cobrando en torno a 5,60 euros por kilo, cuando dicen que producir les cuesta unos 7 euros.

El presidente de la Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, afirmó que la solución pasa por aprobar la ley de la cadena alimentaria para que nadie produzca a pérdidas.

"Hai 30 anos vendíamos ao mesmo prezo que agora", afirmó Rego, que auguró que "moitas explotacións están abocadas ao peche".

Criticó además los "continuos recortes" de la Política Agraria Común (PAC) y los problemas de convivencia con la fauna silvestre, sobre todo el lobo.

Caravana de tractores. XESÚS PONTE

La marcha discurrió hasta la Rúa Castelao, en donde a los manifestantes a pie se sumaron una veintena de vacas para dirigirse por el centro de la ciudad hasta la Subdelegación del Gobierno, mientras que los tractores dieron una vuelta a la Ronda da Muralla.

Mientras duró la marcha a pie hasta la Subdelegación, casi medio centenar de vehículos agrícolas permanecieron cortando uno de los carriles de la Ronda da Muralla entre la Rúa Castelao y la Porta Falsa, frente a la sede de la Xunta.

La longitud de la manifestación era kilométrica. Cuando los manifestantes llegaron a la rotonda del fondo de la Rúa Monforte, en donde se sumaron una veintena de vacas, tras una hora y veinte de marcha, aún estaban saliendo tractores del punto de partida, el parque empresarial de As Gándaras.

Los manifestantes, que hicieron sonar cencerros y entre los que figuraban padres con sus hijos, algunos de ellos bebés en carritos, portaban pancartas con lemas como Se o campo non produce, a cidade non come; coa nova PAC, os prezos da carne e o lobo, o mellor combo para o abandono; o Basta xa!! O rural está morrendo.

Retenciones de tráfico

La manifestación provocó retenciones de tráfico en la capital lucense. Entre los manifestantes figuraba el alcalde de A Fonsagrada, Carlos López, que aseguró que se sumó a esta movilización porque es "un sector económico fundamental" para su municipio. "A Fonsagrada se de algo vive é da gandeiría. Hai que apoiar en todo momento aos gandeiros. Os prezos que cobran non se corresponden cos que pagan os consumidores nas carnicerías e nos supermercados ", agregó.

La alcaldable del PP Elena Candia y el viceportavoz municipal y número 4 en la lista, Antonio Ameijide, también se incorporaron a la protesta en el tramo final, como el alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado.

También acudió la edil de Ciudadanos en Lugo, Olga Louzao, acompañando a su marido, que tiene una explotación de ganado de raza limousin.

La última gran tractorada

La última gran tractorada por las calles de Lugo tuvo lugar en noviembre de 2021. Entonces, los ganaderos reclamaban unos precios justos para la leche.