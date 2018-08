Marta López Alonso "Desde que traballo na Efsa vexo que vivimos nun momento no que a comida é moi segura"

QUE OS pensos de vacún que se fabrican na Unión Europea leven, por exemplo, máis ou menos cobre ten moito que ver co traballo de Marta López Alonso, que leva xa tres anos como asesora científica do Panel de Aditivos e Produtos ou Sustancias en Alimentación Animal (Feedap), pertencente á Efsa (Axencia Europea de Seguridade Alimentaria), e acaba de renovar por tres máis. Esta fonsagradina, profesora e investigadora da facultade de Veterinaria de Lugo, está especializada en metabolismo de minerais e elementos traza —nutrintes esenciais— e sistemas de produción ecolóxica.

Que papel fai o panel no que traballa?

Basicamente traballamos con aditivos. Hai a idea de que os aditivos son conservantes ou estabilizantes, pero tamén hai outros que son nutricionais. En concreto, a miña experiencia sobre todo é en minerais, que son nutrintes esenciais para a vida. Se non hai unha cantidade suficiente nas materias primas hai que engadilos como substancias químicas. Nos pensos concentrados, na alimentación máis intensiva, engádense por rutina, de igual xeito que se engaden na nutrición humana. Se nos fixamos na etiqueta do Nesquik, por exemplo, ten sempre ferro engadido e tamén vén con determinadas vitaminas. Grazas a que se engaden estes minerais nas dietas, tamén na alimentación humana, xa non hai ningún tipo de carencia nutricional. Agora é moi raro escoitar que hai deficiencias de ferro nos nenos, pero en Suramérica ou Asia, as deficiencias de ferro seguen sendo importantísimas. Grazas a eses aditivos conséguese que os animais medren de forma sa.

E, porén, canta mala fama teñen os aditivos, non?

Eu desde que traballo na Efsa decátome de que vivimos nun momento no que a comida é moi segura desde o punto de vista sanitario, microbiolóxico ou de toxicidade que poidan ter determinados químicos. Os aditivos que se empregan na nutrición animal, e os que se usan na humana igual, aínda que eu non estou nese panel, teñen que pasar uns controis superestrictos para que se poidan autorizar.Nós controlamos catro aspectos: que sexa seguro para os animais, é dicir, non pode ter ningún tipo de efecto para a súa saúde nin agudo nin crónico e para garantizalo fanse analíticas a longo prazo para detectar calquera tipo de toxicidade. Tamén se mira que sexan seguros para o consumidor, que non quede ningún tipo de residuo nin produza ningunha alteración nas carnes, nos ovos, no leite... Tamén se comproba que sexa seguro para quen os manipula, tanto no seu proceso de fabricación como no caso das persoas que os van administrar. E nisto faise moito fincapé porque moitos deles veñen en forma de pó moi fino. Se as partículas son moi pequenas poden chegar aos alveolos pulmonares e a medio prazo poden ter efectos na saúde. E tamén se mide que non teñan ningún tipo de efecto para o medio ambiente, nin o seu composto nin os seus metabolitos. Ademais fanse estudios de toxicidade, tanto de animais, aínda que se intenta minimizar ao máximo os estudios en animais, como a nivel de cultivos celulares. Hai que ter certeza absoluta de que eses compostos non teñen ningún tipo de efecto teratoxénico, xenotóxico, etc... Úsanse tal cual están regulados, non hai problema.

Despois está como se usan e administran, pero suponse que tamén hai un labor de control posterior, non?

Claro, iso non entra no noso traballo, pero si que o hai, tanto a nivel de industria, que hai uns procesos de control de calidade exhaustivos dos produtos químicos, como a nivel de formulación e fabricación de pensos compostos. Se se fai seguindo a lexislación, a verdade é que eu, como consumidora, síntome cada vez máis segura.

Os minerais son nutrintes esenciais que deben estar presentes na alimentación, pero un exceso pode ser nocivo?

Si, por suposto. Hai un par de anos demos unha opinión moi importante na Efsa relativa a unha investigación nosa que tivo moito peso e da que me sinto moi orgullosa. Hai anos que no noso grupo de investigación vimos que as vacas acumulan uns niveis esaxerados de cobre no fígado. O metabolismo do cobre en gando vacún é moi complicado porque non só depende da cantidade de cobre que lle damos na dieta senón tamén doutros antagonistas que tamén están na dieta, que son o xofre e o molibdeno. É imposible establecer un nivel óptimo para todas as vacas do mundo porque vai depender da cantidade de molibdeno que teñan eses pastos e da cantidade de xofre. Ata hai pouco tempo pensábase que as vacas eran bastante resistentes e tendíase a poñer un pouco máis dos mínimos para contrarrestar se había niveis de molibdeno altos. E nós xa hai tempo que vimos que a nivel de fígado en matadoiro os niveis de cobre son moi altos, acumulan moi por riba do que é fisioloxóxico. O óptimo é entre 25 e 100 e temos visto que un 20 por cento das vacas tiñan máis de 250, o que pode empezar a ser un pouco tóxico, non dá unha toxicidade clínica, pero si fai que os animais non estean medrando tan ben como debesen ou que nun período de estrés poidan desenvolver enfermidades. Entón, un logro importante foi levar a cabo esta opinión, na que se propuxo unha redución importante nos niveis máximos permitidos en alimentación animal en gando vacún.

Xa se convertiu en regulación?

Está en proceso porque iso tarda tempo. Demos outra opinión para intentar reducir os niveis de cinc —que se usa en determinadas especies como promotor do crecemento— na alimentación animal polas consecuencias que tiña para o medio ambiente e iso xa se implementou, xa está na regulación. A de cobre sairá nos próximos meses. A Efsa ten interese en suplementar as concentracións que sexan adecuadas, non suplementar de máis porque o suplemento en exceso vai ir para o medio ambiente, e o cobre, por exemplo, está moi asociado con resistencias a antibióticos.

Como é iso?

As bacterias que desenvolven resistencias ao cobre que hai no medio ambiente tamén as desenvolven a determinados antibióticos, van no mesmo plásmido. Entón iso pode promover a selección de bacterias resistentes a determinados antibióticos. É un problema complexo, e de feito hai unha lei de redución e incluso prohibición de uso de antibióticos na produción animal.

Como é o sistema de traballo na Efsa?

Sempre traballamos por petición da Comisión, que nos envía os mandatos para facer un informe. Normalmente trátase de informes de seguridade porque unha empresa está interesada en sacar ao mercado un novo produto. Entón fai unha solicitude, seguindo a normativa, para solicitar o uso dun novo aditivo. Nós recibimos ese dossier e avaliámolo. Ese dossier ten que conter todo os tipos de analíticas que permitan avaliar se é seguro.

Eses estudios feitos pola empresa valídanse dalgunha maneira?

Teñen que estar feitos en centros de investigación autorizados para poder facelo e sempre coa sinatura do investigador que os leva a cabo. De todos os xeitos, no panel hai expertos científicos de todos os campos e iso permite ver se están ben realizados. Se non teñen calidade ou hai algún resultado que nos chama a atención mirámolos con lupa ou pedimos máis estudios. Teñen que incluír incluso os datos en bruto da investigación, cos datos de todos os animais. Un dossier impreso supera entre as 500 e as 1.000 páxinas perfectamente. É moita documentación.

E con iso, elabórase un ditame?

Si, primeiro trabállase nun grupo dentro do panel con expertos en todos os campos. Por exemplo, eu levo sobre todo seguridade para especies diana e tamén eficacia, polo meu perfil como veterinario e o meu traballo en produción animal. Pero tamén hai expertos en toxicoloxía, en xenotoxicidade, en bromatoloxía. O grupo evalúa en hiperdetalle o dossier, que supón varios meses, porque moitas veces hai que pedir nova documentación, incluso ás veces novos estudios. Dependendo o caso, pódese tardar un ano ou varios anos en autorizar o produto. Unha vez rematado o dossier, lévase ao plenario e entre todos revísase, exponse o documento, case liña por liña, desde distintas ópticas para poder ser autorizado. E hai moitos que se conclúen negativamente.