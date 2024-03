Os traballadores do Concello de Lugo anuncian mobilizacións a partir de abril

Os traballadores do Concello de Lugo reuníronse esta semana en asemblea, convocados pola xunta de persoal e polo comité de empresa, e acordaron que a partir do mes de abril iniciarán mobilizacións públicas para tratar de que o executivo local abandone o "inmobilismo" que consideran que ten na xestión dos recursos humanos do Concello.

Un dos asuntos que máis malestar xera nos traballadores do Concello é que persoal de distintos servizos ten pendente de cobro horas extras alomenos dende maio de 2023 e nalgún caso, de antes.

Porén, son moitas máis as demandas laborais. Unha delas, na que coincide o equipo de goberno, é a necesidade de revisar a relación de postos de traballo do Concello para adaptala ás necesidades actuais. Como exemplo, os sindicatos sinalan a necesidade de crear máis postos nalgúns servizos, empezando polo de Persoal, xa que consideran que unha das razóns do retraso que levan moitos asuntos laborais se debe á que ese departamento está infradotado en relación á carga de traballo que ten. Ademais, dende febreiro de 2023, a xefatura está vacante. Os sindicatos apuntan tamén que categorías como a de auxiliar administrativo non teñen sentido hoxe en día e que segue sen poñerse en marcha o plan de emprego para que os músicos que imparten docencia na escola municipal acaden a categoría que lles corresponde.

Os sindicatos tamén levan tempo pedindo que o Concello poña en marcha o procedemento para impulsar a carreira profesional dos seus traballadores e como mostra do moito que hai por facer sinalan que, aínda que funciona o control horario dende hai anos, segue sen haber un regulamento horario.

Aínda que máis urxente, sinalan as centrais sindicais, é concovar as prazas que están vacantes e cuxa cobertura aínda se ve afectada polas taxas de reposición establecidas polo Goberno central, que en principio desaparecerán a partir deste ano.

Nas últimas semanas aprobáronse as bases específicas para algunhas delas (xa hai unhas bases xerais para todas), co fin de non perdelas, xa que hainas de 2021. Porén, falta aínda moitos pasos, como convocar os procesos e formar os tribunais.

Así mesmo, o Concello convocou recentemente as axudas aos estudos para o persoal do Concello correspondentes aos cursos 2022-2023 e 2023-2024.