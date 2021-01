Un total de dieciséis candidaturas optan al XXI Premio Aresa

Dieciséis candidaturas concurren al XXI Premio Aresa de Desarrollo Rural, convocado por la USC y el grupo Aresa y dotado con 10.000 euros. De estos candidatos, saldrán elegidos unos finalistas que se conocerán el próximo jueves. El jurado priorizará este año las propuestas que se supieron adaptar a la pandemia de covid-19.

Entre las candidaturas que concurren este año figuran: la Cátedra da Cunha do Pan e do Cereal; el centro de promoción rural EFA Fonteboa; Aireoá, una granja de gallina de Mos; O Mundo do Souto, un proyecto para la recuperación de los soutos tradicionales; H2 GZ Terrazas Agrícolas Robotizadas en Mondoñedo, proyecto para la producción agrícola en montañas; Muuhlloa, cosmética cien por cien gallega realizada con productos ecológicos; Arnigal Cultivos, sobre el aprovechamiento económico de árnica, y As Vacas da Ulloa, una cooperativa de ganadería ecológica.

Otros de los proyectos que también se presentan son: Trigo y Limpio, producción de harina de trigo autóctono, molida a la piedra y envasada de forma artesanal; Ganadería Quintián, una ganadería familiar de producción de leche con elaboración y comercialización de leche fresca y pasteurizada; la cooperativa A Carqueixa, formada por productores de carne de Cervantes; el sistema comunal de gestión de la comunidad de montes vecinales en mano común de Couso (Pontevedra); Verín Biocoop SCG (Ourense), pioneros en la comercialización de carne de vacuno de producción ecológica; Corazón de Carballo, un centro de educación ambiental; Conservas do Támega, productora de conservas vegetales, y una estrategia de lucha ecológica frente a la plaga de la rata topo, que presenta Pablo Sánchez.