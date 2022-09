Un total de 56 doentes con migraña trátanse con anticorpos monoclonais

Un total de 56 pacientes do Hula reciben tratamento con algún dos tres anticorpos monoclonais aprobados para a migraña. Son tratamentos preventivos específicos que, a mediados da pasada década, viñeron incrementar o arsenal terapéutico contra unha enfermidade que segue a estar "infradiagnosticada e infratratada", segundo a neuróloga Laura Ramos.

Estímase que uns 40.000 lucenses teñen a enfermidade, aínda que moitos non lle puxeran nome nin estean a seguemento por ese motivo. A doctora Ramos destaca a necesidade de contactar co médico cando unha dor de cabeza é de recente aparición ou faise frecuente.

Explica que, a partir de tres dores de cabeza ao mes en tres meses consecutivos, convén acudir ao médico e sinala a importancia de non deixalo pasar para que se lle prescriba canto antes ao doente un tratamento preventivo que evite que a enfermidade se cronifique.

"Hai que lembrar que a Organización Mundial da Saúde considera a migraña como unha das 20 enfermidades máis discapacitantes e no caso das mulleres, como unha das dez máis discapacitantes», indica.

En canto aos tratamentos asegura que se esperan varias novidades. Polo de agora, no caso dos que se dirixen a tratar a dor, os analxésicos que se administran na fase aguda, cóntase cos triptanes, que son específicos para as migrañas. "Espérase que para o ano que vén se sumen os diptanes, que tamén están dirixidos a tratar a dor da migraña", apunta a neuróloga.

En canto aos preventivos, os únicos específicos polo momento son os anticorpos monoclonais, que levan administrándose uns sete anos e que supuxeron una boísima noticia para moitos doentes. Incorporáronse como alternativa terapéutica despois de moito tempo sen contar con outra máis que grupos de fármacos desenvolvidos, en realidade, para outras enfermidades pero que se probaron eficaces tamén na migraña.

Un doente é candidato a recibilos ou ben cando ten migraña episódica con duración de máis de 8 días ao mes e xa probou tres tratamentos preventivos previos que non tiveron éxito ou cando ten migraña crónica, con máis de 15 días de dor de cabeza ao mes, e probou tres tratamentos previos, sendo un deles a toxina botulínica. O coñecido como bótox adminístrase a pacientes con migraña porque axuda a bloquear uns neurotransmisores que interveñen na dor.

Tamén para o ano que vén os neurólogos agardan a comercialización dun cuarto anticorpo monoclonal, xa aprobado, que tamén servirá de tratamento preventivo da migraña.

ICTUS. Estímase que algúns enfermos de migraña poden ter un maior risco de sufrir un ictus. A doctora Ramos puntualiza que os migrañosos teñen máis posibilidades de ter foramen oval permeable; é dicir, unha pequena abertura entre as aurículas dereita e esquerda do corazón. Adoita permanecer aberta durante a fase fetal e pecharse tras o nacemento, pero nalgúns casos segue sen facelo. Á migraña asóciaselle un maior risco de ter esa abertura e tamén de ictus. "É un risco baixo, moito menor que o que se se asocia ao tabaquismo", destacou a neuróloga do Hula.

Para incrementar a diagnose e tratamento da enfermidade, a doutora Ramos explica que o grupo de Cefaleas da Sociedade Galega de Neuroloxía organiza unha sesión clínica con Atención Primaria, de xeito que neurólogos e médicos de Familia colaboren nese obxectivo. Segundo o cálculo da sociedade científica, na comunidade galega habería 324.000 persoas con migraña, dos que case 130.000 estarían aínda se diagnosticar.