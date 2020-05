Un total de 183 niños han nacido durante el estado de alarma en Lugo

“Nada ha cambiado, solo las mascarillas”, insiste Cristina Ouro, supervisora del paritorio del Hula, en un mensaje que quiere que llegue a las madres para que vayan “sin temor” al hospital.

Desde que empezó el estado de alarma, 183 niños han nacido en el hospital lucense. Un total de 180 madres (dos con partos gemelares) han ido al centro “con mucho miedo”, reconoce Ouro. Las matronas las tranquilizan ya desde Primaria y siguen haciéndolo cuando llega el día del parto. Este martes, Día de la Enfermería, como todos los días, las matronas celebrarán la jornada centradas en el acompañamiento a la mujer, desde la adolescencia hasta la menopausia, haya o no una pandemia global.

A las que les ha tocado parir en estos tiempos, el temor al Covid19 les dura hasta que cruzan la puerta del paritorio. Después se les pasa, explica Ouro. “Cuando empiezan a ver que todo transcurre como pensaban, que se respeta su plan de nacimiento, que nada ha cambiado, se encuentran mejor”, dice.

Salvo las mascarillas para personal, parturientas y acompañantes y que, una vez en planta, no pueden recibir visitas, la situación es la habitual. Ouro incluso le ve un lado positivo a las medidas preventivas tomadas por el hospital ante la pandemia y no cree que amarguen una circunstancia feliz como la llegada de un niño al mundo. “Sé que las parejas quisieran ver, por ejemplo, a sus padres para que los abuelos conozcan al niño, pero que no se permitan las visitas en planta tiene un aspecto positivo y es que así los padres están más tranquilos y, por ejemplo, el establecimiento de la lactancia se hace en un ambiente más relajado”, recuerda.

La de Lugo no ha tenido como otras áreas ningún caso de una parturienta infectada con el coronavirus y, de hecho, el protocolo ante una sospecha se activó en el Hula solo una vez. Como ocurre en el servicio de Urgencias, también en partos se divide a las pacientes entre aquellas que tienen patología respiratoria y las que no.

Si alguna llega al hospital con síntomas compatibles con Covid19, como tos, dolor de garganta o febrícula se le atiende en una zona concreta del paritorio y lo hace un equipo protegido con el Epi completo, la bata impermeable y pantalla, además de guantes y mascarilla. Se le toma la muestra de PCR, una prueba de la que se tarda entre tres y cuatro horas en saber el resultado. Si es negativa, como ha sucedido la única vez que se tomó, la mujer y su pareja pasan a la otra zona y los sanitarios pueden “quitarse de encima esa sauna”, apunta Ouro en referencia a lo agotador que resulta trabajar durante horas con el traje de protección.

Para la mujer es, además, un alivio tremendo porque sabe que va a poder evitar la dolorosa situación de no poder coger a su hijo cuando nace. En los casos de una parturienta con PCR positiva y el bebé negativa, se le deja verlo a dos metros de distancia para evitar el contagio.

En cualquier caso, hace hincapié en que ninguna mujer debe ir con miedo al hospital, tenga o no tenga patología respiratoria. “Lo que quiero que sepan las mujeres que salen ahora de cuentas es que no están solas, que estamos aquí para ayudarlas y que nada ha cambiado, que se va a respetar su plan de nacimiento como siempre”, destaca la supervisora.

La mayoría de sus pacientes no han tenido los problemas de otras embarazadas durante el confinamiento y han podido seguir con regularidad los habituales consejos de salud

Recuerda que, incluso en el caso de una mujer con Covid19 se intenta preferentemente que el parto sea vaginal.

PRIMARIA. En el centro de salud, las matronas toman el pulso de los miedos e inquietudes de las parturientas a lo largo de su embarazo, además de hacer el seguimiento de la evolución. Cuando el niño nace, examinan a madre y bebé y siguen atendiendo cualquier duda que puede surgir.

Ahora trabajan, como el resto de sanitarios de Primaria, en gran medida a distancia y muchas de las interacciones con las pacientes son telefónicas. “Por supuesto hay cosas que no se pueden resolver por teléfono. Una consulta por lactancia, por ejemplo, tiene que ser presencial. Tomamos todas las medidas de seguridad para que las madres vengan tranquilas y la verdad es que ellas ya están muy concienciadas”, explica Ana García, matrona en el centro de Castro de Ribeiras de Lea y en el PAC de Meira.

La mayoría de sus pacientes no han tenido los problemas de otras embarazadas durante el confinamiento y han podido seguir con regularidad los habituales consejos de salud que se les dan. “En una zona rural como esta, la mayoría vive en una casa con finca, así que pueden dar paseos diarios en el exterior. No se pueden alejar mucho, pero si que les da el aire y estiran las piernas”, dice.

Al centro de salud van con las mismas inquietudes que al hospital. “No solo les preocupa un posible contagio, también si su pareja va a poder acompañarles en el parto, si van a poder hacer piel con piel...”, explica sobre las que le hacen llegar las pacientes.