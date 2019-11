Dos jóvenes lucenses resultan galardonados en el Xuventude Crea

Dos lucenses, Hugo Lozano (Vilalba) y Laura López (Lugo) han sido premiados en el programa Xuventude Crea, que entregó los premios de esta edición este martes en Santiago en las diferentes especialidades.

En las 13 categorías, la participación ha alcanzado este año los 381 jóvenes gallegos y se han repartido un total de 5.500 euros a los tres premiados de cada categoría.

La categoría de danzas modernas ha sido la principal novedad introducida en esta edición del programa que está destinado, principalmente, a "poner en valor la creatividad de la gente joven y estimular su ingenio e imaginación", según explica la Xunta en un comunicado.

DANZAS MODERNAS. Ana Rodríguez Salgueiro, de Baiona, con su obra Exilio, se ha alzado con el primer premio en la final de la categoría de danzas modernas. A la baionesa le ha seguido un dúo de Culleredo compuesto por Antón López Yanguas y Germán Manuel García Flores, que obtuvieron el segundo galardón con su pieza Mangüeiro, y Suevia Rojo Moure de Ames, que quedó en tercer lugar con Fío de prata.

Los otros cinco participantes que asistieron a la final han sido Daniel Barros del Río (Vigo) con su pieza A paixón de Dany; Iria Varela (Lalín) con Adeus; Noa Martínez Suárez y Sira Vazquez Veiga (Arteixo) con la obra Azar; Cristina Silveira Piñeiro (Ferrol) con Café só y Laura Lorenzo Muñoz y Adrián Vieito Rodríguez, también de Ferrol, con la pieza Camiña comigo.

POESÍA. En la modalidad de Poesía el primer premio fue para Hugo Lozano Hermida, de Vilalba, por la obra Muíño de Medianoite. El segundo recayó en la ourensana Natalia Umpiérrez Suárez, con el poema No exilio da marxe; y en tercer lugar quedó Laura López Esteban, de Lugo, con Berce.

GRAFFITI. En la categoría de Graffiti el primer premio fue para Miguel Aurelio Cajaraville Mosquera (Baiona) por su obra Cor de corral. En segundo y tercer lugar quedaron Margot Rodríguez Salvador (Pontedeume) con Leonesa con bengala y Fernanda Rodríguez Miguelez (A Coruña) con Camiñando entre nós, respectivamente. También se concedió una mención de honor a Adrián Lomba Balea (Vigo) por la obra Octopoda grafitae.

MÚSICA. En esta especialidad el ganador fue Sherchelios (Vigo) con las cancións Cantiga de sal y Inverno en Cangas. En segunda posición quedó Golden Wolves (Xinzo de Limia) con los temas GZ y Savage. El tercer galardón fue concedido de forma compartida a Denis (Vigo) con Figuras molladas y Supreme e a Queridiño (O Carballiño) con Poniente y Your name.

VIDEOCREACIÓN. La primera clasificada fue Paula Valiño Rivera (Ames) con Reciprocidade: entre o medo e a vontade. El segundo puesto lo conseguió Nicolás Vázquez Ben (Vigo) con la propuesta Fuga; y el tercero, Catuxa Negreira Cousillas (Santiago) con Metamorfosis.

MODA. El primer premio fue para Noelia Tojeiro, de As Pontes, con la creación Tomba. En segundo y tercer lugar quedaron la pontevedresa Alba Vidal con Eva00 y Ángel López Pérez, de Marín, con The Messengers.

DESEÑO DE XOIAS. El primer puesto fue para Sergio Pazos de Porto do Son por Mares de prata. En segundo y tercer lugar quedaron el santiagués Alexandro Castañón con Axóuxeres y Adriana Olveira Rego, también de Porto do Son, con la creación Nimbos, respectivamente.

TEATRO. La compañía Gacela Teatro, de Pontevedra, ganó el primer premio con su obra Palabras encandeadas. En segundo lugar quedaron las representaciones de Farándula Velutina, de Corcubión, de Papiroflexia y Solo teatro, de Ourense, con Da cor do leite. Por último, el tercer puesto fue compartido entre La Barata, de Santiago, con la creación Solo de triángulo en Re, 2º movemento, 3ª parte. Allegro (pero non tanto) y Faísca Teatro, de Vigo, con O que che comentei mentras facías que durmías.

ARTES PLÁSTICAS. La ganadora del primer premio fue Carlota Álvarez Feijóo (Piñor) con la pintura A destrución de Adán. El segundo premio está compartido entre la escultura Cormorán S.XXI de Laura Calvo González (Cesuras) y la obra As deidades infinitas que todo o ven, todo o oen, todo o ulen pintada por Eva Antelo Mata (Santa Comba); el tercer premio, también compartido entre la escultura 36 registros de espacios inertes de María del Mar Ramón Soriano (Ourense) y la pintura Destinos Pendentes de Catuxa Negreira Cousillas (Santiago). La mención de honor fue para las obras pictóricas Autorretrato de Alejandro Sánchez Aguión (Santiago) e Un vermut mezclado de Margot Rodríguez Salvador (Pontedeume).

FOTOGRAFÍA. El primer premio está compartido entre las obras Cartografía do esquecemento de Ariadna Silva Fernández (A Estrada) e Non estou tola, a miña realidade é diferente á túa, de Alva Vidal Capón (Tui). El segundo premio fue para Esvaecerse como formigas nos infinitos campos amarelos de Rebeca López Villar (Vigo) y Fría Galiza de Breogán Alamancos Millán (A Pobra do Caramiñal). El tercer galardón también se compartió entre Caused by humans de Beatriz Barros Touceda (A Estrada) e Microhomofobia de José Ramón Carreira Núñez (Betanzos). Las obras Foto carné de Dennise Sánchez Vaccarello (Pontevedra) y Atípicos de María de la Fuente Seoane (Teo) recibiron la mención de honor.