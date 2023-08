Las torres de O Garañón ya son historia

La parte visible de O Garañón es historia. La máquina que desde principios de junio trabajaba en la demolición de las dos torres, que fueron paralizadas por la justicia en 2010 y declaradas ilegales en firme en 2017, echó abajo este jueves las últimas plantas, con lo que el horizonte de esta parte de la ciudad, desde la que se divisa parte del valle del Miño, quedó libre.

O Garañón constituye uno de los episodios más negros del urbanismo lucense de las últimas décadas. El plan general de 1991 otorgaba a esta parcela una de las edificabilidades más altas de la ciudad. En 2005, el Concello aprobó el convenio urbanístico con el promotor, el ourensano Ricardo Iglesias, donde quedó concretada la distribución de la edificabilidad, en la parte más alta de la parcela. El Concello renunció a la que le correspondía para aumentar la zona verde, pero la distribución establecida no evitó el gran impacto visual de las edificaciones.

El PP, y más tibiamente el BNG, advirtieron de esa circunstancia durante la tramitación del proyecto, pero no fue hasta que las torres comenzaron a levantarse cuando quedó patente lo que suponían. Sin embargo, si O Garañón es hoy historia es gracias a la batalla que iniciaron vecinos del entorno, a los que se fueron sumando poco a poco muchos otros ciudadanos y colectivos. La llamada Asociación en Defensa do Parque Rosalía de Castro llevó al juzgado no solo el proyecto de O Garañón, sino el PXOM que fue aprobado por esa época, donde se consolidaba esta urbanización. Pilar de Lara, una combativa jueza que con el tiempo acabaría siendo expedientada y expulsada de su plaza en Lugo por las dilaciones en la instrucción de estas y otras operaciones judiciales, paralizó la obra de O Garañón en 2010 al sospechar de prevaricación urbanística.

Comenzaba de esa manera una macrocausa que contribuyó a acabar con carreras políticas y que también tuvo investigados durante años a empresarios y a funcionarios municipales, hasta que en 2021 la Audiencia sobreseyó la investigación al considerar que se había "construido en meras sospechas". Lo sucedido tuvo coste para esas personas, pero también para el conjunto de la ciudad, con su imagen dañada y asuntos paralizados en el Concello por miedo. Y para los propios denunciantes, sometidos durante años a mucha presión para que desistieran.

La batalla tuvo más éxito en el ámbito administrativo. Los juzgados acabaron anulando O Garañón, primero por falta de informe de la Dirección Xeral de Patrimonio y después porque este resultó negativo. Para algún edificio próximo también de gran volumetría nadie lo había exigido, pero la Xunta consideró que las nuevas torres afectaban a bienes próximos de valor, como el parque Rosalía de Castro y el antiguo sanatorio Portela.

Fue la actual alcaldesa, Lara Méndez, quien en 2017 decidió no seguir peleando por O Garañón, una decisión que no gustó en sectores de su partido, y dio un giro a los planes del Concello para este lugar. Sin apoyo de la oposición, aunque en el fondo esta venía a pedir lo mismo, decidió aprovechar la sentencia del TSXG que había anulado el PXOM en la zona para modificar el planeamiento urbanístico y convertir la parcela en espacio verde público, como prolongación de las cuestas del Parque. En esas está, tramitando la modificación del PXOM y sin que de momento haya trascendido cuál es su estrategia para hacerse con la propiedad del suelo.

La quiebra del promotor derivó en un proceso concursal que tiene al Banco Santander como principal acreedor de O Garañón. La entidad intentó evitar el derribo y sigue peleando por recuperar patrimonio, por lo que este es uno de los muchos flecos que aún colean. Por lo pronto, y a la espera del recurso presentado al TSXG, el Concello se apuntó un gran tanto al ser desestimada la reclamación de 15,4 millones de euros que le hacía el promotor. Pero queda aún mucha batalla judicial que dar y mucho proceso administrativo que completar para que los lucenses puedan pisar la aciaga finca de O Garañón.