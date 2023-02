El torneo de futbolín Maestros del Norte reúne en Lugo este fin de semana a destacados jugadores

El Torneo de Futbolín Maestros del Norte reunirá este fin de semana a destacados jugadores. El certamen, incluido en el campeonato estatal, se celebra en el sótano de la Praza de Abastos, con el apoyo de la concejalía de Participación y arranca este sábado a las 9.30 en la modalidad Movimiento y el domingo seguirá con la de Parado, en las categorías Pro, Master y Avanzado.

La edil de Participación e Servizos para a Veciñanza, Cristina López, y el diputado provincial de Deportes, Efrén Castro, presentaron el torneo este viernes, junto con integrantes de la Asociación Lucense de Futbolín. "Con esta cita buscamos repetir o éxito do torneo celebrado no verán, ao mesmo tempo que continuamos a aumentar a oferta de actividades na Praza e do Mercado, achegando unha nova oferta de ocio", destacó López.

El torneo acercará a Lugo a un gran número de jugadores de futbolín, dado que se trata de uno de los torneos más importantes a nivel estatal.

La Asociación Lucense de Futbolín fue creada en 2018 con el fin de promover y dar visibilidad a este deporte, fomentando la práctica del juego inventado por Alexandre de Fisterra.