Las tormentas vuelven a poner Lugo en alerta

Vuelve la inestabilidad atmosférica a Galicia en el inicio de la semana, que comienza con una nueva alerta que afecta a buena parte de la comunidad. Se trata de un aviso de nivel amarillo activado por Meteogalicia para la tarde de este lunes ante la previsión de tormentas en las provincias de Lugo y Ourense y el interior de A Coruña.

Y es que, en una jornada de cielos parcialmente nublados, se esperan chubascos más activos por la tarde y en el interior, que serán localmente tormentosos y pueden ir acompañados de granizo. Así las cosas, la alerta estará activa entre las tres de la tarde y las nueve de la noche.

🔹Hoxe aumenta a inestabilidade atmosférica en #Galicia. Teremos chuvascos máis activos e xeneralizados pola tarde, localmente tormentosos⚡️que poden deixar algunha saraiba⚠️



🔹Mañá as chuvias irán a menos co avance da tarde.



🔹A partir do mércores, tempo seco🌤️📈 pic.twitter.com/hq9i1b9Vvf