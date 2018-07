Tormentas e inestabilidad, un suma y sigue para iniciar la segunda quincena de julio

Son muchos los que ya han iniciado o comienzan este sábado el turno de vacaciones de la segunda quincena de julio. Lo hacen, cómo no, pendientes de un clima que, aunque si bien sigue bajo la influencia anticiclónica, sí deparará un ambiente enrarecido.

Así, la situación atmosférica sobre Galicia continuará determinada por un ambiente de inestabilidad a causa de la entrada del anticiclón en superficie y la presencia de aire frío en altura.

De esta forma, el cielo estará este sábado parcialmente nublado con chubascos tormentosos, más probables por la tarde en el interior, alcanzando intensidad puntualmente fuerte.

Las temperaturas mínimas no tendrán cambios muy significativos, pero las máximas descenderán ligeramente. Este sábado en Lugo estrán entre los 15 y 28 grados.

"Entre o domingo e o luns estamos entre altas e baixas presións, aínda non está moi definida a situación", apunta el experto de Meteogalicia Carlos Otero. "Estes días, aínda estarán marcados por nubosidade e masas de aire frío, que vén das latitudes elevadas, nas capas altas da atmosfera. E isto fai que teñamos esta inestabilidade", explica.

Lo más visible de esta inestabilidad es que por las tardes se formarán nubes convectivas que pueden dar lugar a chubascos tormentosos.

En la jornada del viernes ya se registraron fenómenos tormentosos en zonas como O Barco de Valdeorras y O Xerés.

NUBES DE EVOLUCIÓN. "De todos os xeitos, as treboadas son un fenómeno moi difícil de predecir. Téñense que dar masas frías nas capas altas da atmosfera e altas temperaturas na superficie, iso é o principal", explica Carlos Otero. "Despois que o vento estea calmado. Por iso, ás veces as tormentas son máis probables no interior, porque no litoral acostuma a haber brisa, e iso desfai esas nubes de evolución", abunda.

Carlos Otero destaca que la situación de estos días, de cara a previsión, "é que non é moi clara, porque segue habendo desprendementos claros de masas de aire frío".

"Depende de onde se sitúe esa masa de aire frío, vai dar lugar a ceos totalmente despexados, se se sitúa lonxe de nós, claro, ou a unha situación de chuvia tormentosa. O que non se ve é un cambio na situación anticiclónica, porque é o que toca nesta época do ano, pero o que seguimos vendo é que a actividade do aire de frío fai que a situación sexa semellante ao que vivido na primeira quincena".

Otero indica que o que se está a vivir en xullo é unha circunstacia máis da primavera que de verán", precisamente por esa situación de inestabilidad.