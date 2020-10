El primer efecto del toque de queda retrotrajo imágenes de hace meses con las calles lucenses vacías, pero esta medida se hizo notar también en varios sectores, que verán reajustados sus horarios de apertura —lo que, en algunos casos, conllevará también pérdida de puestos de trabajo— y sus ganancias.

El toque de queda establecido de once de la noche a seis de la mañana provoca un nuevo golpe al sector hostelero, que tiene que adelantar su cierre.

Cheché Real, presidente de la Aphel, solicita a la Xunta que "se amplíe en una hora más el horario para los locales de hostelería, hasta las 0.00 horas", ya que esta nueva restricción causará "un daño brutal al sector", y pide que "no se abandone este sector fundamental de la economía".

Así las cosas, el toque de queda hizo que los hosteleros lucenses reajustasen los horarios y tomasen medidas para frenar una caída, aún mayor, de su beneficios. Héctor López, gerente del Restaurante España potenciará su servicio ‘delivery’, a partir de esta semana "con una carta específica de platos para servir a domicilio". El establecimiento también ofrecerá un único servicio de cenas a las 20.00 horas, para evitar "la ansiedad del cliente y que no mire el reloj mientras cena", asegura.

Por su parte, Nicolás Vázquez, del restaurante Campos, confirma que ofrecerán las cenas a partir de las 19.30 y hasta las 22.15 horas y "no cerraremos al mediodía, para darle más importancia a la sesión de sobremesa en la planta baja del local y capear el temporal", dice Vázquez, quien se ha unido a la campaña digital "Adelanta tu cena a las 8’. El Campos es el único local que ofrece a sus clientes "una carta desechable" que se destruye tras pedir la comanda.

Las fuerzas de seguridad se reorganizan para controlar el cumplimiento de estas nuevas restricciones en la provincia lucense

Antonio Pannia, gerente de La Pizzería di Toto, en la Avenida de Magoi, abrió hace un mes su local y ahora "ve a la gente asustada". El hostelero admite que "a algunas personas no les llega una hora para comer una pizza". Pannia solo cuenta con 6 mesas, más el servicio de recogida en el local. "Espero que nos aumenten el horario hasta las 12, es muy necesario", advierte.

En A Mariña la situación sitia a hosteleros de igual forma. Juan López, propietario de El Cabazo, en Ribadeo, explica que "o Boe deixa moitas dúbidas, e a Xunta non aclara a situación en Galicia", dice, mientras asegura que "a xente prefire quedar na casa por seguridade".

Más al sur, en Monforte, Roberto Quiroga, gerente de El Lienzo, se plantea reducir su horario y "cerrar a las 20.00, sin esperar a las cenas, excepto viernes y sábados, por la escasa afl uencia en horario nocturno a su local.

TIENDAS 24 HORAS. Las mayor parte de las tiendas veinticuatro horas optarán por echar el cierre a las once de la noche dado que, aunque el Boe no les impide tener abierto, se prevé que nadie circule por la calle a partir de esa hora y hasta las seis de la mañana y, por lo tanto, las ventas sean muy escasas. "Pecharemos porque non temos motivos para ter aberta a tenda. Nós sempre traballamos as vintecatro horas e tiñamos venta polas noites pero agora a xente non vai saír e, polo tanto, non tería sentido ter aberto. Iso supón un baixón nas ganancias. De momento, imos intentar manter a plantilla pero todo depende do que dure o toque de queda", afirma Ángel González copropietario de la tienda Barabau, en Lamas de Prado, junto con Marcos Hortas.

Héctor López: "Desde esta semana potenciaremos nuestro servicio a domicilio con una carta y platos específicos"

En Lococopia, otra tienda veinticuatro horas ubicada en Fontiñas, también se cerrará a las 23.00 horas. "Ya venimos notando una bajón de gente desde el confinamiento pero, a partir de las diez, queda mucha menos gente. Hay menos consumo también porque se sale menos, hay personas confi nadas y también hay menos dinero. Se nota mucho en la venta de snacks y golosinas, que bajó bastante", indica Carlos Cortón.

En Pankonke, en la rúa Vilalba, más de lo mismo. "De jueves a sábado, cerrábamos a las dos y el resto de la semana, entre doce y una. Ahora, cerramos a las once y, por lo tanto, se hará menos caja. Ya antes del toque de queda se notaba un bajón de la clientela. La gente sale menos de noche y si antes compraban los domingos en el veinticuatro horas ahora van al supermercado el sábado y se aprovisionan. Nosotros perderíamos un 30 por ciento de venta los domingos", explica Santiago Zuasti, el dueño del negocio.

TAXIS. Los taxistas también temen verse afectados en sus bolsillos por el toque de queda. Aunque pueden trabajar, solo atenderán a aquellos clientes que tengan permiso para circular por la noche y que se encuadren en las distintas excepciones.

"Ten que haber uns servizos mínimos polo que nós poderemos traballar pero ímolo notar. Xa o notabamos antes cando os locais tiñan que pechar á unha e agora, peor. Desde que empezou a pandemia, o negocio foi baixando porque a xente móvese menos e consume tamén menos. Non hai ocio, nin hostelería, nin turismo", explica Miguel Ángel Lostre, presidente de la asociación Radiotaxi Lugo.

Nicolás Vázquez: "Serviremos las cenas a partir de las 19.30 horas y no cerraremos al mediodía para alargar las sobremesas"

"Nós perderiamos entre un 50 e un 60 por cento desde que empezou todo isto. E non porque a xente non suba ao taxi por medo a un contaxio -pois este medio de transporte é máis seguro-, senón porque non hai movemento nin cartos", asegura Lostre.

Otro sector económico que cambiará sus horarios con el toque de queda es el de los cines. En los Yelmo, de As Termas, la última sesión será a las 21.10 horas para que el público pueda salir a las 22.30. De momento, no piensan organizar sesiones matinales. Con un aforo del 60 por ciento, los cines todavía intentan recuperar el público de antes de la pandemia, a lo que no ayuda la falta de estrenos de relieve.

En los cines Cristal, las últimas sesiones serán a las 20.35 horas y a las 20.20 horas cuando antes era a las 22.30 horas

A su vez, la Federación de Autónomos de Galicia alerta acerca de la catástrofe que se avecina que, según ellos, va a provocar el cierre definitivo de medio millón de comercios a final de año. El colectivo augura que la recuperación económica del sector no llegará hasta 2024. Por ese motivo, piden al Gobierno, entre otras medidas, la prórroga de los Ertes a todo 2021 y que se reduzcan a la mitad las cuotas de la Seguridad Social.

Antonio Pannia: "Espero que aumenten el toque de queda hasta las doce, es muy necesario para el sector de la hostelería"

POLICÍA. El nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno y el toque de entre las 23.00 y las 6.00 horas han obligado a las fuerzas de seguridad de la capital lucense a reorganizar su trabajo diario para velar por el cumplimiento de las restricciones. Tanto la Policía Local como el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil desplegarán dispositivos similares a los que llevaron a cabo durante el confinamiento e intensificarán la vigilancia durante las horas de movilidad restringida.

Tal y como señalaron los portavoces de ambos cuerpos, el objetivo es velar por el cumplimiento de las nuevas restricciones y comprobar que ningún lucense salga a la calle durante las horas nocturnas sin una causa justificada.

Las patrullas realizarán controles itinerantes y estáticos por toda la ciudad y seguirán llevando a cabo inspecciones en los locales de hostelería para comprobar si empresarios y clientes se ajustan a las actuales normas y cumplen los horarios . Además, tanto la Policía Local como la Nacional señalan que continuarán realizando labores de prevención en el ámbito de la seguridad ciudadana, para evitar que la falta de actividad en la vía pública durante las horas nocturnas favorezca la proliferación de hechos delictivos.

Los agentes seguirán sancionando igualmente cualquier conducta que infrinja las medidas de prevención dictadas a consecuencia de la pandemia, como caminar por la calle sin mascarilla o fumar sin respetar las distancias de seguridad.