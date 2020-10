A xornalista Tonina Gay ofrece este domingo o pregón de San Froilán. O acto celebrouse ás 12.30 horas na casa do concello e a circunstancia de pandemia actual fixo que fora completamente atípico.

Así, a xornalista realizou o seu discurso no salón de plenos da casa do concello sen presencia de público.

Tradicionalmente, o pregón das festas patronais ten como escenario o balcón da casa do concello e os lucenses poden seguir a intervención desde a Praza Maior. Case sempre eran centos de persoas as que se apiñaban na praza para escoitar á persoa encargada de abrir os festexos. Con todo, as normas que obrigan a gardar a distancia social impediron que se mantivese este ano en Lugo a tradición.

Gay, que traballou toda a súa vida na radio, volveu así a atoparse cos lucenses nese medio, xa que o seu discurso si pudi seguirse en ondas como as de Cope Lugo.

Ao acto no Concello só asistiron políticos.