Tomé ve igual de válidos a Fernández y Alvarellos y ambos tienen su respaldo

El secretario general del PSOE en la provincia de Lugo y presidente de la Diputación, José Tomé, se pronunció sobre la situación que se está viviendo en el Concello y sobre los aspirantes a la alcaldía, a los que ve igual de válidos, por lo que ambos tienen el respaldo del partido, afirmó sobre Miguel Fernández y Paula Alvarellos.

"As persoas das que se vén falando son perfectamente válidas, como así o veñen demostrando na súa xestión", afirmó el secretario provincial del PSOE, que tiene a Fernández de compañero en el gobierno provincial que preside. El concejal de Transición Ecolóxica y Medio Rural es diputado de Formación desde el verano.

Porque ambos ediles tienen cualidades para ponerse al frente del gobierno de la capital, los dos "contan co apoio dos órganos do partido", explicó Tomé, quien descartó que el partido vaya a intervenir en el proceso de elección del nuevo alcalde o alcaldesa de Lugo porque el grupo municipal del PSOE tiene autonomía para tomar esa decisión, explicó. "E saberao facer con total responsabilidade", aseguró.

Tomé afirmó que el grupo municipal "tomará a decisión que máis conveña á cidade de Lugo no momento oportuno". "Este é un proceso de normalidade, que se ten dado noutras ocasións cando unha persoa decide dar o paso de optar a outro cargo político. O procedemento está previsto nas normas do partido. Está no mesmo plano do que sucede en Trabada ou do que sucedeu en Vilalba". La alcaldesa mariñana, Mayra García, también renunció para ir al Parlamento gallego y su sucesor se conoce desde hace días. En Vilalba, la dimisión de Elba Veleiro obedeció a problemas en el grupo municipal y el relevó tardó más en oficializarse.

Tomé no cree que la situación que se está dando en Lugo esté afectando a la ciudad "ou a otros estamentos", como el propio partido y la candidatura de José Ramón Gómez Besteiro a la presidencia de la Xunta. La situación que se ha generado se debe precisamente a la dimisión de Méndez para incorporarse como su número dos en la lista por la provincia de Lugo.

Asimismo, Tomé desvinculó cualquier decisión que se tome sobre el relevo de Méndez en la alcaldía de la ciudad con el cambio que se producirá en el gobierno provincial, donde habrá renovación debido a la salida de García y la próxima entrada de la alcaldesa de Burela, Carmela López. "Son procesos distintos e en nada afectan un ao outro", afirmó.

Y si Tomé descarta tomar partido por alguno de los aspirantes a la alcaldía de Lugo, tampoco la alcaldesa lo hace públicamente. "É como se lle preguntas a unha nai a que fillo quere máis", afirmó a la salida del pleno de renuncia. "Hai homes e mulleres moi preparados e moi capacitados, con moitas horas de traballo por e para Lugo, e a diferenza doutros partidos, eu non designo a dedo", afirmó en declaraciones a los periodistas. "Non se trata de levantar o dedo e sinalar. Trátase de evaluar e de facer o mellor para Lugo. Non só estamos valorando quen debe ser o idóneo neste momento, senón tamén como se organiza a reestruturación das distintas áreas", explicó.

Justificó la demora en la decisión en que todos siguen con sus agendas y no resulta fácil encontrar momentos para coincidir los ocho concejales y hablar, dijo.

Méndez insistió también en que será una decisión que se tome en el ámbito del grupo municipal. "Ninguén mellor que nós para coñecer as necesidades e os retos inmediatos que temos por diante. Estamos no grupo valorando cal é a mellor situación para afrontar estes máis de tres anos que quedan de mandato", reiteró la ya exalcaldesa a la salida del pleno en el que renunció al bastón de mando.