Tomé ve a Besteiro un "buen candidato para todo"

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha puesto en valor este martes la figura del exsecretario general del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro y ha destacado que es un "buen candidato para todo". En un acto en Lugo, ha celebrado el archivo provisional de la última causa judicial pendiente contra quien también presidió la administración provincial y ha destacado que ahora tiene "toda la libertad para optar a lo que considere".

Se ha manifestado así en la misma jornada en la que el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, ha confirmado su intención de ser el candidato de su partido en las próximas elecciones autonómicas, pero ha asegurado también que si Besteiro decide presentarse como cabeza de cartel él dará un paso a un lado por "lealdade".

Tomé, por su parte, ha mostrado su apoyo al exlíder socialista y ha insistido en que tiene su "apoyo hasta donde pueda".

Ha insistido, además, en que "algunos miembros o algunas personas del PP no fueron ajenos a todo esto que sucedió con el apoyo de algún juez" y ha indicado que la presidenta provincial de esa formación en Lugo y candidata a la alcaldía en la capital, Elena Candia, debería reflexionar sobre "aquellos anónimos que ella misma llevó a la justicia". "No sé sí autoinventados o no", ha dicho.

"Pobres lucenses si caen en manos de esta persona con esta catadura moral, que es capaz de llevar anónimos para perjudicar política y personalmente a otras personas, en este caso como a José Ramón Gómez Besteiro", ha apuntado Tomé.