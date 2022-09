El PSOE va a por todas el próximo 28 de mayo, cuando los ciudadanos votarán para renovar las corporaciones locales, y su líder en la provincia, José Tomé, no solo cree que el partido mantendrá el "gran resultado" de 2019, que le permitió gobernar al 65% de la población, sino que confía en aumentar su representación en los concellos, sumar nuevas alcaldías y "asegurar" el "goberno de progreso" en la Diputación, que preside él. "A provincia merece máis gobernos do PSOE porque cando goberna o PSOE á xente vaille mellor", afirmó en una comparecencia pública de inicio de curso.

Tomé confía en lograr eses objetivos gracias a la labor que el PSOE lleva a cabo donde gobierna y a que "en fronte non hai ninguén", ya que el PP "no ten un proxecto alternativo", como se demuestra, opinó, con el "abandono" de la Xunta a la provincia y con «alcaldes do PP que calan» pese a que en O Courel no hay médico y en Baamonde cerró el colegio, recordó.

Será de ayuda también, opina el socialista, la labor que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que cree que, si la marca del PSOE está hoy más débil no es por la acción del Ejecutivo sino porque "posiblemente haxa algún problema de comunicación". A su juicio, "a opinión publicada non coincide coa realidade dos feitos2, que es —enumeró— que la economía crece, el paro es el más bajo desde hace años, nunca tanta cobertura social hubo, este verano nunca tanta gente se fue de vacaciones y el gas está en 200 euros el megavatio hora, cuando llegó a estar en 400 y en Alemania está en 1.00 Hay "argumentos de sobra" para que su partido "reconecte" con la gente, dijo.

Tomé cree si la marca del PSOE está más débil no es por la acción del Gobierno de Pedro Sánchez sino por "algún problema de comunicación"

Con todo, Tomé aseguró que el "plan de traballo" de su partido en la provincia para los próximos meses pasa por "pisar o acelerador a pé de territorio", con una labor "coordinada" de alcaldes, portavoces, concejales, diputados y militantes y una "especial atención" a asuntos que preocupan a los ciudadanos y a los que el PSOE aporta soluciones, dijo. Señaló la escasez y la sobrecarga asistencial de médicos, pediatras y enfermeros, quienes dejarán de tener contratos de días o meses gracias a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Sánchez, recordó. Destacó la propuesta del PSdeG para recuperar la gratuidad de libros escolares, que movió a la Xunta a subvencionar el 50%, y las ayudas del Estado a las explotaciones lácteas, a las que se sumarán las de carne. Frente a esta acción hay "unha Xunta que non sabe que facer co rural", dijo, y que practica la "política da avestruz" en el ámbito industrial.

Tomé recordó que la Xunta "traizoou" a A Mariña al llevar a Altri a A Ulloa, decisión que el PSOE apoya, aclaró —"calquera industria en calquera concello nós aplaudímola"—, a pesar de las dudas que hay sobre su implantación ya que la empresa pidió unos meses de reflexión y espera ayuda estatal. "Onde está o Igape? Por que non apoia a industria como fai o Goberno vasco?", preguntó.

Pero si hay un área donde se ven las diferencias es la atención a personas mayores, dijo. La Diputación, con un presupuesto anual de 100 millones, ofrecerá 300 plazas en residencias, y la Xunta con más de 12.000 apenas las amplió en los últimos años, afirmó. "Os socialistas podemos mirarlle á cara aos veciños", concluyó.

Autovías: "Non son partidario das peaxes, pero os servizos hai que pagalos, se é mínima non vai influír"

"Non son partidario de poñer esas peaxes, pero tamén entendo que as infraestruturas hai que mantelas", afirmó Tomé respecto al plan del Gobierno de España de implantar peajes en las autovías a partir de 2024. Un plan que, recordó, ya tenía el anterior Gobierno del PP.

El secretario provincial del PSOE relativizó el impacto que esta medida puede tener en el bolsillo de los ciudadanos si se aplica en los términos que se están conociendo, ya que recorrer 100 kilómetros costaría 1 euro, frente a los 6,15 euros que cuesta ir de Santiago a Lalín, en una autovía de la Xunta, comparó. "Ninguén querería pagar polos servizos, pero os servizos hai que pagalos", afirmó.

Tomé tiró de argumentario para recordar que España es uno de los países de la Unión Europea donde menos infraestructuras de pago hay y que el cobro de vías de alta capacidad es una medida generalizada en los países europeos, como el vecino Portugal. "Se a peaxe é mínima, se é soportable, non vai influír nas familias", aventuró el socialista.

Variantes ferroviarias: "Merece a pena gastar 1.000 millóns para aforrar 5 ou 6 minutos de viaxe? Non o sei"

Tomé afirmó que su partido seguirá reclamando a los Gobiernos gallego y español las infraestructuras que tiene pendientes Lugo, pero evitó explicar si en esa pelea estarán las variantes ferroviarias de la zona sur. Cree que hay que "poñer na balanza" un gasto de "mil millóns" para un ahorro de "5 ou 6 minutos".

El socialista recordó la inversión que el Gobierno está realizando en la mejora de la vía Ourense-Monforte, de 547 millones de euros, y señaló la "confusión"» que cree que hay con las variantes, que redujo a una, de la de Os Peares-Canabal, porque en Oural ya se está haciendo un túnel. Sin embargo, este es paralelo al actual, solo para electrificar la vía, y no el gran túnel de base que se preveía en Rubián, que junto al de Os Peares, supondría un ahorro mínimo de 20 minutos, según los proyectos de la época de José Blanco.

Tomé atribuyó los retrasos de la A-54 y la A-76 a informes ambientales de la Xunta y recordó deudas de esta, como la variante de A Mariña, los 800 metros de acceso al puerto seco de Monforte y la Ronda Leste en Lugo.

"Se é tan firme o compromiso de Elena Candia con Lugo debería deixar o Parlamento"



"Se realmente Elena Candia ten un compromiso con Lugo, debería deixar o Parlamento de Galicia e dedicarse a Lugo", afirmó este martes el secretario provincial del PSOE, José Tomé, tras ser preguntado por su opinión sobre la candidatura de la líder provincial del PP a la alcaldía de la capital. Su homólogo en el PSOE empezó señalando que a su partido le da "igual" a quien presente el PP porque en Lugo hay una alcaldesa socialista que está haciendo "un excelente traballo" y cree que los vecinos se lo van a reconocer. Lo hace, dijo, "a pesar de ter en fronte á Xunta", que "bota atrás calquera cousa que propón o Concello", denunció.



Tomé expresó todo su respeto a Candia, como a cualquier otro candidato, dijo, pero cuestionó su compromiso con la ciudad debido a las responsabilidades que acumula en distintos ámbitos. El socialista, que también es alcalde de Monforte y presidente de la Diputación, recordó que él dejó el Parlamento para presentarse a las elecciones de la ciudad del Cabe en 2012, que no ganaría hasta 2015. En cambio, Candia no solo continúa en el Parlamento, donde esta primavera fue nombrada vicepresidenta primera, sino que también sigue siendo primera teniente de alcalde de Mondoñedo, recalcó Tomé. "Algo había que empezar a deixar, se é tan firme o seu compromiso con Lugo como di. Sería a mellor maneira de demostralo", afirmó.