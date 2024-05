Tomé insiste en que ir a Ourense en tren llevará menos de 45 minutos

En una peculiar nota de prensa que titula 'Unha regra de tres para o señor Olano', el presidente de la Diputación, José Tomé, acusa al parlamentario del PP de mentir y se reafirma en sus cálculos de que una vez que las obras en la vía entre Lugo y Ourense estén acabadas, el viaje en tren entre ambas ciudades se hará en menos de 45 minutos.

Antes, Jaime de Olano había acusado a Tomé de "mentir" y "reírse de los lucenses" al asegurar que dicho viaje se realizaría en 45 minutos una vez finalizadas las obras de modernización y electrificación de la línea ferroviaria Lugo-Monforte-Ourense, en las que el Gobierno de Pedro Sánchez está invirtiendo 550 millones. "Quen realmente está enganando aos lucenses é o señor Jaime de Olano cando, sen saber nada de ferrocarril, anda contando mentiras que non están sustentadas en datos fiables", afirmó Tomé.

Las cuentas del presidente

"Sería bo", prosiguió el presidente de la Diputación, "que un profesional da mentira como o señor Olano aprendese a facer unha regra de tres simple, porque os datos son os seguintes: Entre Lugo, Monforte e Ourense media unha distancia, en números redondos, de 115 km., e os trens que van prestar servizo son os que ata agora o están prestando de Ourense a Madrid, é dicir, os denominados Alvia".

"Uns trens que teñen prevista unha velocidade de circulación por esta nova vía que está en construción de 200 km/h, cunha media de 160 km/h, tendo en conta o tempo de aceleración e freada, igual que sucede cos Avril, que, aínda circulando a 300 km/h, a media está en torno aos 250 km/h", añadió.

Acto seguido, Tomé en su nota plantea y resuelve, literalmente, la regla de tres propuesta, de la que resultan 43 minutos.

Con estos datos, concluye el presidente provincial, Jaime de Olano "debería pedirlle desculpas aos lucenses, xa non dicimos ao PSOE, que é o que está facendo as obras da velocidade alta, mentres o PP paralizou todas as obras, segundo o Tribunal de Contas que nomeou Rajoy".

También acusó al PP de haber anulado el contrato de la intermodal de Lugo y de haber dejado caducar el estudio de impacto ambiental para las variantes de Os Peares y Canabal, precisamente las que ahora reclama el PP provincial que se hagan.