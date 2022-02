Tomé impide abrir el párking del Centrad y la relación entre PSOE y BNG estalla

El anuncio de apertura pública del aparcamiento del Centrad, en el complejo del antiguo Hogar de Santa María, por parte de las áreas nacionalistas de la Diputación y del Concello provocó un nuevo choque con los socios de gobierno en ambas instituciones.

El viernes, casi a la misma hora en que, en el otro extremo de la ciudad, la alcaldesa, Lara Méndez, enseñaba el edificio Impulso Verde al líder de los socialistas gallegos y a periodistas, los nacionalistas citaban también a los medios de comunicación en el párking del Centrad para informar de su apertura al público desde esa misma tarde. Sin embargo, el espacio, con 40 plazas, no llegó a ponerse a disposición de los ciudadanos porque la empresa de seguridad recibió una comunicación del funcionario responsable de su contrato en la Diputación para que el párking no se abriera. Previamente, la diputada socialista Pilar García Porto y el diputado nacionalista Efrén Castro habían tenido un intercambio de opiniones sobre este asunto en la sede de la Diputación.

El área de Presidencia de la Diputación decidió no abrir el párking porque considera que ese paso se debe dar con todas las garantías para la institución y para los ciudadanos, a través de un acto reglado, como cualquier decisión que adopta una administración pública. Explicó que para abordar este asunto estaba convocada para el día 22 la constitución de una comisión, encabezada por el presidente de la Diputación, José Tomé, y por la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. Es una reunión de la que el BNG tenía conocimiento, tal como reconoció este, y que no responde a un capricho, defienden los socialistas, sino que así está establecido en el convenio de cesión del antiguo complejo de Santa María que tienen firmadas ambas instituciones.

La creación de aparcamientos públicos disuasorios es una medida que empezó a poner en marcha la alcaldesa, Lara Méndez, ya en el anterior mandato y ayer su equipo recordaba que fue ella, en esa etapa, quien hizo esa petición a la Diputación, al igual que a la Xunta, para que hiciese lo propio con sus espacios. Sin embargo, cuando en 2019 el BNG llegó al gobierno asumió como propio este proyecto, al estar bajo su responsabilidad el Centrad, y al llevar las competencias de movilidad en el Concello. Este sábado explicaba que decidió abrir el párking al público cansado de esperar a que el PSOE en la Diputación diera los pasos que consideraba necesarios.

Los nacionalistas explicaron que ese aparcamiento ya es utilizado, además de por funcionarios de la Diputación y por la Policía Nacional, por ciudadanos que acuden a inauguraciones de exposiciones en el Centrad o a clases de la Tradescola. Cree que no necesita ninguna normativa o cobertura legal específica porque no supone, dice, más riesgo que otros espacios similares, como el párking del Seminario, el de Frigsa o el del Pazo dos Deportes, o más peligro que cuando las familias aparcan sobre las aceras delante de los colegios para dejar a sus hijos, una actuación con la que Méndez ha decidido ser flexible. "O BNG puxo 40 prazas de aparcadoiro a disposición dos cidadáns e un señor de Monforte decidiu pechalas", sentenciaron los nacionalistas, que no quisieron explicar por qué decidieron adelantarse a sabiendas de que en breve iba a haber una reunión para tratar este asunto.

Los socialistas recalcan que es un espacio privado -del Concello cedido a la Diputación- que se va a abrir al público y que hay que hacerlo por el procedimiento establecido y con todas las garantías legales.

Un nuevo encontronazo

Los socios en el Concello de Lugo y la Diputación Provincial mantenían ayer por la tarde que todavía no habían hablado sobre lo sucedido y sobre las posibles consecuencias para las respectivas coaliciones.

Un nuevo episodio de la guerra fría municipal

Al BNG, la primera noticia de que el aparcamiento del Centro de Artesanía e Deseño no había sido abierto al público le llegaba por los medios de comunicación, según aseguraron sus portavoces, una versión que, de ser cierta, sería tan clarificadora del funcionamiento de la relación entre socialistas y nacionalistas como lo sería el hecho de que los socios quisieran tapar la guerra fría que protagonizan desde el inicio del mandato, especialmente en el ámbito municipal.

A la competición por la movilidad y la peatonalización

La contienda partidista en el gobierno local es visible desde el minuto uno en la calle. El BNG lleva movilidad y realiza peatonalizaciones, pero algunas escuecen al PSOE porque fueron proyectadas por él y quizás le han animado a promover otras, como la de la Calzada da Ponte, y a optar a fondos europeos para completar la retirada de coches en el centro, razón por la que su socio tuvo que retirar sus propuestas. La alcaldesa tampoco quiere soltar en este mandato los aparcamientos disuasorios, quizás para compensar el rechazo al carril bici, obra que muchos ciudadanos siguen atribuyendo al BNG.

Quiroga Ballesteros y la Plaza, la niña bonita de todos

Alegando que la obra no estaba recibida, la regidora local impidió a sus socios el acto de inauguración de la Rúa Quiroga Ballesteros, que los nacionalistas trasladaron a la vecina Praza da Soidade. El día que el BNG reabría el sótano de la Plaza de Abastos y citaba a los periodistas para enseñarlo, Lara Méndez se adelantaba dos horas para ir a saludar a los vendedores.