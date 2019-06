Tomé gana apoyos para poder presidir la Diputación

El alcalde en funciones de Monforte, José Tomé Roca, gana apoyos para ser el próximo presidente de la Diputación de Lugo. A día de hoy, cuenta con el beneplácito de casi el 70% de los concejales de su partido judicial, lo que le abriría las puertas para entrar a formar parte de la próxima corporación provincial, en lo que es el primer paso de cara a poder presidir esta institución.

La decisión final sobre la presidencia no se sabrá, en todo caso, hasta que la comisión federal de listas del PSOE no se pronuncie sobre el informe de la ejecutiva gallega, que estaría dispuesta a facilitar el cambio, sobre todo, después de la imagen convulsa que se dio de la institución durante este último mandato, debido a la expulsión del partido de Manuel Martínez y su posterior paso a la condición de diputado no adscrito.

Esa situación dejó al gobierno de Campos en clara inestabilidad al estar en minoría. Pese a ello, durante su mandato el también alcalde en funciones de A Pontenova logró sacar adelante importantes acuerdos como los referentes a los presupuestos y el plan único.

Anoche también celebraron una reunión los socialistas de la comarca de Lugo en la que explicitaron su apoyo a Tomé de cara a su posible investidura, que se retrasará hasta julio por los recursos de Monterroso y Burela.