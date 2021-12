José Tomé cree que "lo normal" es designar nuevo portavoz del PSdeG tras la Navidad

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha señalado que "lo normal" es que el PSdeG designe al nuevo portavoz parlamentario para relevar a Gonzalo Caballero una vez se reinicie el período de sesiones en el mes de enero tras el período de las fiestas navideñas.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras la presentación del piloto Eduardo Iglesias, con el que colabora la Diputación para el rally Dakar, donde ha precisado que "la ejecutiva gallega analizará la situación del grupo parlamentario y lo normal es que designe un nuevo portavoz".

"El secretario xeral (Valentín González Formoso) dijo que no había ninguna prisa, que lo hará efectivo a partir de cuando se empiecen a retomar los plenos (en el parlamento de Galicia), que será a finales de enero. Lo normal será hacerlo en ese momento, en el nuevo periodo de sesiones", ha subrayado.

El presidente provincial ha excusado su ausencia en la reunión de la nueva ejecutiva del PSdeG, que celebra este martes en Santiago su primer encuentro tras el proceso de renovación interno en el que Formoso se impuso al secretario xeral de los últimos cuatro años, Gonzalo Caballero.

Y es que el también alcalde de Monforte se desplaza en la tarde de este martes a León, donde participará en la reunión de la Red de Juderías de España, a la que pertenece su municipio.

"Yo espero que la provincia de Lugo tenga en la dirección del grupo parlamentario una presencia importante", ha señalado Tomé, que no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que el diputado Luis Álvarez asuma la portavocía.

"Todos los compañeros y compañeras son válidos. En la provincia de Lugo tenemos más de uno que podría valer. En todo caso, yo estoy convencido que la provincia de Lugo va a estar presente en la dirección del grupo y luego corresponde al secretario xeral decidir quien es ese portavoz"; ha indicado.

Finalmente, sobre la figura de José Ramón Gómez Besteiro, el presidente de la Diputación ha valorado que "Besteiro es una persona que levantó ilusión desde que se dedicó a la política, primero como concejal y luego cuando fue presidente de la Diputación y secretario xeral (del PSdeG)".

"Es una persona que está ahí, a disposición del partido. Lamentablemente hubo quien le quiso segar una carrera política brillante, pero eso no quiere decir que no pueda ser útil al partido en el futuro. Ahora no estamos en eso, ahora mismo estamos en que acaba de haber un congreso donde hay un nuevo secretario xeral, una nueva dirección, un nuevo equipo que va a llevar al partido a cotas altas para recuperar la Xunta de Galicia", ha sentenciado.