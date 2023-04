Tomé cree que Candia "non é digna" para ser alcaldesa por mentir a los lucenses

El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, cree que Elena Candia "non é digna" para ser alcaldesa de Lugo, ya que considera que "mintió" a los lucenses, cuando el pasado mes de octubre anunció una partida de seis millones de euros para la Ronda Este, "cando xa se sabía que non se podería gastar nin un só euro ata polo menos 2025".

"Eu xa advertín no seu momento que non habería inversión ningunha porque non había proxecto de expropiación feito -aínda se está agora con el-, non había prazo de alegacións, nin proxecto construtivo, así que ela xa sabía que non se podía facer neste ano nin un solo metro de obra", insistió. José Tomé, que hizo estas declaraciones en un programa radiofónico de la Cadena Ser, también considera que Elena Candia debe, "como mínimo", pedir disculpas a José Ramón Gómez Besteiro, "polas falsas acusacións que fixo contra el, levando anónimos ao xulgado nun sobre, que despois di que perdeu".

El presidente provincial insistió en que por todos estos motivos, la candidata del PP a la alcaldía de Lugo debería pedir perdón "e deixar de mentir aos lucenses, porque non son tontos". Al mismo tiempo, se mostró convencido de que el PSOE mantendrá después de las elecciones de mayo tanto el gobierno de la Diputación, como el de las alcaldías que ya posee.

Tomé también manifestó que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "está un pouco nervioso", desde que José Ramón Gómez Besteiro regresó a la escena política, una vez que quedó limpio de las causas abiertas contra él a raíz de la denominada operación Pulpo.