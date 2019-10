Tomar el AVE en León, la fórmula más rápida para ir a Madrid

Si se tiene que viajar a Madrid con frecuencia cualquier hora que se ‘arañe’ a la duración del trayecto es especialmente bienvenida. Varios lucenses que deben hacer ese recorrido a menudo han dado con una fórmula que consideran ganadora, después de probar muchas otras: ir en coche hasta León y, allí, tomar el Ave. En total, cuatro horas de viaje que convierten esa combinación de turismo y tren en el sistema más rápido para ir de una ciudad a otra y hacerlo, además, hasta el centro.

Javier Núñez, presidente del Colegio de Aparejadores, es uno de esos viajeros frecuentes. Cada quince días tiene que ir a reuniones en Madrid, concentradas generalmente en los dos últimos días laborables de la semana. Ha probado todos los sistemas posibles y hasta tal punto ha concluido que esta es la mejor opción que, en su último traslado, fue recabando información de cada paso, una especie de cuaderno de viaje del que comparte imágenes para mostrar que, efectivamente, es posible salir de casa en Lugo y, cuatro horas después, estar en pleno centro de Madrid.

"Salgo de casa a las cinco de la mañana y en menos de dos horas estoy en León. Aparco en la estación de tren de León, donde siempre hay sitio y más a esas horas, y me subo al Ave de las siete. En el tren me da tiempo a descansar y trabajar. A las nueve estoy en Chamartín, en pleno centro", dice.

ATASCOS. Para él la rapidez y el hecho de que el tren le permite ahorrarse atascos son clave. «Los viernes por la tarde a veces puedes tardar media hora o cuarenta minutos en salir de la ciudad. En el tren vas descansando y siempre tardas lo mismo». Cree que quizás pueda salir algo más barato que otros métodos, pero tampoco mucho, ya que, aunque te ahorras el peaje del Guadarrama, tienes que pagar el de Astorga, que ronda los cinco euros que se quedan a la mitad si, como él, se cruza en el considerado horario nocturno. "Evidentemente, el párking de la estación de León es mucho más barato que cualquiera de Madrid", apunta.

También recurre a esta combinación viajera el director general de Caixa Rural Galega, Jesús Méndez, que, además, está tan convencido de sus ventajas que dice que hace "verdadero proselitismo desde hace cuatro años". En su caso, viaja a Madrid una vez al mes para ir a reuniones y va y viene en el mismo día. Como Núñez, lo ha probado todo y, como él, no le encuentra muchas ventajas a opciones como el avión, con sus traslados, sus controles, sus esperas para el embarque y la creciente incomodidad de los asientos.

Solía ir en su coche la tarde anterior, dormir en Madrid y, al día siguiente, tras el trabajo, volver. Sin embargo, prefi ere con mucho la posibilidad de poder descansar en el tren, conducir menos y no preocuparse por el aparcamiento, además de no tener que dormir fuera. En su caso, sale de casa a las cinco y media y, a la ida, suele coger no el Ave, sino el Alvia. "La vía es la misma y los trenes son cómodos ambos. La diferencia es que el Alvia entre León y Palencia no circula a más de 200 kilómetros por hora y el Ave va a 300", explica, lo que implica que su viaje completo, en vez de cuatro horas, sea de cuatro horas y veinte o y media. Sin embargo, al volver, como le coincide mejor la hora sí toma el Ave.

"Por ponerle algún pero quizás harían falta más frecuencias. Pero cuando acaben el puente de Pajares, una obra que lleva mucho tiempo en marcha pero que parece que ahora sí para adelante, aumentará la demanda de los asturianos y previsiblemente se aumentarán las frecuencias», dice. La demanda de los ponferradinos para que el Ave llegue a su ciudad "nos benefi ciaría mucho a los lucenses", así como también lo haría una conexión en microbús a la estación de León en los horarios de los trenes. "Algo como lo que hacen en Vigo con los vuelos desde Oporto", apunta. En su caso, llega a las nueve y media. «Como Renfe incluye en el billete el del cercanías, en tres minutos pasa uno y me deja en Sol, con lo que llego enseguida al centro para mi reunión de la mañana», apunta. Con cuatro horas y media de viaje a sus espaldas le llaman la atención las conexiones de Lugo con la capital con respecto a las de otros puntos de España. "Somos 27 cajas en total, y, en las reuniones, salvo que el que viene de Tenerife, yo soy siempre el que más ha tardado en llegar", dice.

Jesús Lázare, expresidente del Breogán, otro usuario del Ave desde León, cree que la principal ventaja de esa conexión es la comodidad. "No es tanto el tiempo que te ahorras, sino el hecho de que tienes esas dos horas de tren para descansar o trabajar. Si tienes que ir y volver en el mismo día, es la mejor opción, la más descansada, porque lo puedes hacer en coche pero resulta bastante pesado", explica, No tener que conducir por Madrid, ni buscar un aparcamiento, ni enfrentarse a los atascos es algo que también aprecia. "Luego te tienes que mover por Madrid en taxi o en Uber, pero el tren te deja bastante céntrico. Si vas en avión tienes que sumar el traslado desde el aeropuerto", indica.