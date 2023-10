Todos visten como Ruodrii

SI USTED ESTÁ CRIANDO un hijo o una hija de entre, pongamos, quince y veintipocos años, que lleva un par de semanas dando persistentemente la paliza para comprarse unas determinadas zapatillas o una sudadera de una marca que ni siquiera conoce, es muy posible que el motivo sea este chaval de Lugo que aún está a unos cuantos días de cumplir los 18. Rodrigo Fernández Carballo en los listados de clase y Rodri para la familia y los colegas, es Ruodrii para sus cerca de 80.000 seguidores en TikTok y 29.000 en Instagram.

Los números y la influencia real en la moda que visten muchos de los jóvenes lo sitúan en el podio de los creadores de contenido de moda en Galicia y entre los escogidos, quizás treinta o cuarenta, de toda España. Todavía muy lejos de sus admirados ByCalitos, Byre o Misho, los nombres que le influyeron para llegar al lugar donde se ha colocado en apenas un par de años, pero ya firmando colaboraciones con marcas de relevancia en el mundo de la moda urbana.

"A mí siempre me gustó lo de la redes", explica, "y empecé en tercero de la Eso a subir vídeos del videojuego Fifa. No tenía ninguna repercusión. Era como jugar al fútbol, sueñas con ser futbolista pero lo haces porque te gusta, no para serlo realmente".

A base de consumir él mismo contenidos sobre moda, fue vistiendo una tendencia que tenía desde siempre, la de "elegir mi ropa desde niño, me gustaba ir de compras y mirar las zapas, comprar las más chulas". Hace un par de veranos empezó a subir vídeos de ropa y zapatillas y, después de "cinco o seis meses sin mucha repercusión, en el cumple de mis primos, un primo me grabó un vídeo que no tenía que ver con mi contenido, haciendo el tonto. Fue viral y enseguida llegué a los 10.000 seguidores en TikTok". Fue en ese momento cuando se dijo: "Tengo una oportunidad, me lo voy a tomar un poco más en serio para aprovecharla".

Aprendiendo en modo autodidacta a base de "prueba-error" pero con una constancia poco común en un estudiante "normal, saqué una media de siete en BAC, tampoco soy un gurú de la moda, no soy un estudioso. Soy como soy, lo más importante es la constancia", Rodrigo intenta nutrir sus redes con un vídeo al día, en el que piensa, eso sí, 24/7. "Lo que hago, pienso en cómo transformarlo en contenido, sí es verdad que lo tengo siempre en la cabeza. Pero me gusta. De momento estoy muy a gusto, en mi salsa".

Ahora ya empiezan a llegar los resultados, en forma de colaboraciones y contactos con marcas como Snipe, 4Elementos o Dame Aprés París, "sobre todo con marcas emergentes españolas. Sí que es verdad que ropa me mandan mucha, tengo un armario bastante grande. Y algunas colaboraciones son pagadas. Luego hay colaboraciones más grandes, como con Snipes, una multinacional. Ahí hay algo más de número, pero no te llega para vivir porque te pueden salir una un mes y otra dentro de cinco. Si vas creciendo te van saliendo todos los meses, pero poco a poco".

No descarta llegar a vivir de esto en algún momento del futuro, pero para eso, calcula Ruodrii, se necesita mucho más: "No es tanto seguidores como influencia. Si tienes 100.000 pero solo influencias a 500 es peor que tener 40.000 y mover las ventas de 5.000. Eso las marcas lo controlan. Igual te llaman una vez y si no les va bien no te vuelven a llamar. Pero para vivir tranquilo, un número alto, a partir de 200 o 300.000 seguidores. Aunque igual con 100.000 ya puedes, o con menos, no sé decir una cifra exacta".

Popularidad. Mientras, ha comenzado a estudiar en Pontevedra Publicidad y Relaciones Públicas y sigue liando a su amigos y su familia, "sobre todo mi madre, que va conmigo al fin del mundo", para sus historias. Disfruta con bastante naturalidad de una popularidad que va en aumento, aunque sin haber traspasado todavía las fronteras de lo molesto. "Lo llevo muy bien", reconoce, "sí que noto que de repente alguien me saluda y no sé quién es. Me piden algunas fotos y es increíble, porque es ver que lo que haces es real, que no es solo la pantalla». A esta normalidad le ayuda, seguramente, que no es "un chaval que la líe. Ni bebo ni fumo. Hasta procuro evitar que se vea alcohol o tabaco cuando grabo algo, es malo y no quiero que estén en mi imagen".

Probablemente en esa normalidad haya que buscar la explicación a que alguien como él haya conseguido hacerse semejante hueco en un ecosistema tan abigarrado como las redes sociales. Centrado en un estilo urbano sin estridencias ni derivaciones hacia lo pijo o lo extravagante, viste como puede hacerlo cualquier otro joven de su edad.

O quizás habría que decir que otros chavales visten como él, porque marca unas tendencias gracias a una influencia que él cree que "más que por cómo visto" se debe "a la forma de comunicar, por cómo caes a la gente. A mí me gusta mucho lo que hago y no fuerzo nada, no hago nada especial. Ni tengo necesidad de mentir en los vídeos, si digo que estoy haciendo algo, lo hago".

Esa puede ser la clave, que cualquiera de su edad puede identificarse con Rodri, aunque solo él pueda ser Ruodrii.

Evento: el sábado quedada en el mundo real

Tras tomar parte en algunos eventos presenciales, Ruodrii se ha lanzado a organizar el primero en Lugo. La quedada será el próximo sábado, a partir de las 18.00 horas, en la Praza Maior. "Es la primera vez que hago un evento presencial. El objetivo es ver cómo está el panorama de la moda en Galicia. Se grabará todo en vídeo, conoceré a la gente y tengo la intriga de saber hasta qué punto es real todo lo que hago".



El evento consiste en reunirse, ver los outfits, compararlos y hablar sobre ellos. También habrá, claro, un concurso: "Seleccionaré los que más me gusten, habrá semifinales y cinco finalistas, que llevarán premios. El primero, un día entero de compras para completar un outfit básico conmigo como asesor". Habrá, asegura, premios y regalos en productos por unos 2.000 euros y entre todos los asistentes se sortearán, gratis y solo por acudir, unas zapatillas.