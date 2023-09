Con tres ejercicios a sus espaldas en el Colegio de Veterinarios, Benedito Castellote repasa algunos de sus caballos de batalla y el futuro inmediato del sector.

¿Cuáles son los principales cambios promovidos en su mandato?

Creo que se reactivó el colegio, sobre todo en lo que se refiere a formación. Antes se encontraba en una situación de perfil más bajo y ahora se organizan más actividades formativas que están teniendo mucha demanda. Por ejemplo, en uno de los últimos cursos que se hizo en la Diputación se contaba con 45 plazas y se recibieron más de 150 solicitudes. Se trata de un curso de veterinario de ganado bovino, en el que se abordan cuestiones como la bioseguridad, los medicamentos o el bienestar animal. Lo tendremos que repetir. En otros casos se nos completa la matrícula en solo 24 horas.

Han sido muy combativos contra el intrusismo.

Así es, porque los casos de personas que se hacen pasar por veterinarios sin serlo y aplican un tratamiento han aumentado. Lo primero que hay que hacer si se tiene conocimiento de un hecho así es denunciar, que es algo a lo que alguna gente es reacia. Nosotros, en caso de tener pruebas de algo así lo llevamos a la comisión deontológica y a Fiscalía. En el último año se habrán dado unas diez denuncias por este motivo.

¿Alguna acabó en una pena seria?

Sí, una de seis meses a una persona que, sin ser veterinario, prescribía fármacos e incluso participó en la cesárea de una vaca.

Los veterinarios han expresado su descontento con la ley de bienestar animal que entrará en vigor el 29 de septiembre, ¿por qué?

Todo el mundo, evidentemente, cree que se debe promover la responsabilidad del bienestar animal, pero no se ha consultado ni se ha tenido en cuenta a muchos profesionales que tendrían observaciones y alegaciones que hacer. Los veterinarios, pero también los biólogos e incluso los propietarios de tiendas de mascotas, que todo apunta a que serán los mayores perjudicados por esta ley.

No podrán vender perros...

No podrán vender ni perros ni gatos ni hurones, lo que cambia radicalmente sus negocios. En España hay 13 millones de mascotas, aunque yo creo que, en realidad hay más. Hasta ahora yo podía tener una iguana en casa sin notificar y no pasaba nada y con esta ley estará prohibido.

Aunque el que ya la tenga la puede conservar.

Efectivamente, pero a partir del 29, no. Hay muchísimas mascotas que no están controladas. Hay animales que son venenosos y otros que pueden ser reservorios de patógenos. Es paradigmático el caso de las tortugas, que lo son de algunas bacterias como salmonela o E.coli. Recientemente hemos conocido el caso de una mujer en Australia a la que operaron de lo que se creía que era un tumor y resultó ser una lombriz, un parásito de una pitón. Las heces de la pitón llegaron a verduras, la mujer consumió esas verduras sin desinfectar y la larva entró en su aparato digestivo y emigró al cerebro. La ley favorecerá el control porque obliga a registrar al animal, a llevarlo al veterinario, a ponerle las vacunas. Esto es fundamental y, si no lo haces, vas a tener una multa, como mínimo de entre 500 y 10.000 euros. Las graves serán entre 10.001 y 50.000, que se aplicarían por ejemplo si no se asiste a un animal enfermo o se utilizan métodos de adiestramiento para que el animal sea agresivo. Y entre 50.001 y 200.000 son las muy graves, que pueden ser dar muerte a un animal pero también la venta de perros, gatos y hurones.

¿Qué aspectos de la ley no le gustan?

Deja cosas en el aire, como quién va a ser el responsable de hacer un peritaje de los daños que se le hace a un animal. Debería ser un veterinario y la ley no lo especifica.

¿En qué afecta la nueva ley a los ganaderos?

Las condiciones en las que se deben tener a los animales son más exigentes. No va a permitir que un animal tenga heridas, sería una falta leve. Si las heridas son graves, que puedan producir una cojera o que obliguen a mandar al animal al matadero, la sanción es mayor. Y no solo afecta a los animales de producción sino a los animales que cuidan a esos animales de producción, como los perros guarda, que tienen que estar vigilados. Hay quien los deja y no los ve en tres días. Eso está penado en la ley. Un perro tiene que estar vigilado, por lo menos, cada 24 horas. Y los gatos, cada 3 días. Si tienes un animal enfermo tienes que dar parte de él al veterinario, igual que si te lo han sustraído. Ahora robar un animal es una falta muy grave.

¿Y para el veterinario?

Debe detectar el maltrato y tiene la obligación de denunciarlo.

¿Están las explotaciones de Lugo preparadas para una ley así?

La mayoría sí, pero creo que algunas no y esos ganaderos deberían ponerse al día.

¿Qué cambia la ley para el propietario de mascotas y para los veterinarios de estos animales?

Los veterinarios tienen que informar muchísimo, en las clínicas, sobre esta nueva ley. Sobre todo para que el propietario no pueda decir el día de mañana que nadie le ha avisado. Deben hacer mucha labor divulgativa.

¿Qué ocurre con la eutanasia?

Debe ser administrada por el veterinario, para lo que debe justificar que ese animal tiene un proceso incurable, que su vida va a ser fatal y le va a producir sufrimiento.

Pero eso ya ocurría antes, ¿no?

No. Yo he hecho eutanasia hace unos 30 o 40 años. Si había exceso de población, especialmente en protectoras con recursos insuficientes para todos, a los ejemplares que estaban en peores condiciones se les sacrificaba. Eso ahora no se puede hacer.

¿Qué opinión le merece el curso que tendrán que pasar los nuevos propietarios de perros?

Lo único que dice la ley es que va a ser gratuito y que incluso puede ser online. Esto ya te indica que no va a ser de una profundidad extrema. Va a dar unas pautas para responsabilizarse del animal. Será light. La ley cambia también las condiciones en las que pueden estar las mascotas.

No pueden estar a la intemperie, en una terraza...

Es que en una terraza no pueden estar. Hay que asegurarles un debido aislamiento, tanto del frío como del calor. Aquí no corremos mucho peligro de un golpe de calor, pero en Ourense... y es algo que se puede llevar a un animal en cuestión de horas.

¿Y el seguro?

Todos los perros tendrán que tener un seguro. Aconsejo que, quienes tengan un seguro de hogar, hagan una ampliación.

"Las administraciones deberían aplicar proyectos para destruir los nidos de las velutinas"

¿Cuál sería el papel de los veterinarios ante los nuevos retos: proliferación de velutinas, mosquito tigre, virus del Nilo, lengua azul..?

Reconocer a los animales y la enfermedad. En el caso de los mosquitos, debemos observar acúmulos de agua estancada en las explotaciones donde pueden proliferar. Las velutinas están en un momento de explosión, aunque es cierto que el trabajo de destrucción de nidos debe ser en enero, febrero y marzo, no ahora. Son bastante peligrosas, sobre todo para personas alérgicas, destruyen colmenas, reducen la producción de miel y la polinización. Las administraciones estatal y autonómica deberían poner en marcha proyectos para la destrucción de nidos de velutinas. Con respecto a la lengua azul, creo que la Administración debería haber hablado con los veterinarios. Les falta gente que vacune, no dan abasto.