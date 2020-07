"Todos los alumnos graduados encuentran trabajo muy rápido"

Mercedes Montes se mantiene al frente de la Escola Universitaria de Relacións Laborais en Lugo desde hace 20 años, aunque le cueste reconocerlo. Durante estas dos décadas como directora del centro, Mercedes Montes destaca la buena relación entre el profesorado y los alumnos y la actitud de ambas partes a la hora de solventar problemas. Así las cosas, el programa de prácticas seguirá su curso, dada la alta tasa de empleabilidad que distingue a esta facultad del campus Terra.

¿Cómo se presenta un curso tan atípico como será el 2020-2021?

Seguiremos las directrices sanitarias programadas por la USC y académicamente estamos perfectamente preparados y adaptados para ofertar una educación de calidad desde cualquiera de los tres escenarios posibles. Durante el confinamiento funcionamos prácticamente igual que en las aulas, impartimos clases a través de la plataforma Teams con absoluta normalidad. Estamos muy tranquilos porque el resultado fue extraordinario. La respuesta de todos los alumnos fue impresionante con el sistema online. Fuimos el primer centro en toda Galicia que implantó la formación online, justo cuando se impulsaron los llamados cursos puente.



¿Cree que la nueva normalidad atraerá a más alumnos lucenses a su facultad?

Lo que queremos es que los estudiantes se queden en el campus de Lugo, que no opten por otros. Que vean que Lugo es una ciudad universitaria más, donde pueden cursar sus estudios de calidad sin ningún tipo de problemas. Relacións Laborais es un centro pequeño con unas características propias. Somos muy cercanos al alumno y este trato redunda tanto en la calidad de la enseñanza impartida como en las salidas profesionales. Es una titulación con un marcado carácter multidisciplinar, que hace que los alumnos tengan muchas salidas profesionales. El virus trajo consigo que cada vez sean más necesarios los expertos en nuestra especialidad porque actualmente hay una demanda ingente de profesionales de recursos humanos, y las asesorías tienen una falta de personal tremenda. Queremos que nuestros graduados se queden a trabajar en Lugo para el desarrollo económico de nuestra ciudad.



¿Cuál es la tasa de empleabilidad de los graduados en su escuela?

En la actualidad, me resulta complicado localizar a alumnos que se hayan graduado cuando me ofrecen un puesto de trabajo para ellos porque a todos los que estoy llamando ya se encuentran trabajando. Así que podemos decir que tenemos una elevada tasa de empleabilidad, a mayores también tenemos implantados tres másteres, dos de ellos propios, uno en orientación laboral y otro en igualdad de oportunidades en la empresa, y el tercero es un máster ya histórico en nuestra escuela, el Fabio Máximo, que sufrió una actualización durante el pasado curso, pero este año regresa a la oferta académica de nuestro centro. Le dimos una vuelta porque llevaba con nosotros 15 años.



¿Cómo afectará la normativa sanitaria al programa de prácticas?

Apostamos siempre porque los alumnos pudiesen recibir en la vida real lo mismo que recibían en las aulas. Es una vía de entrada en el mercado laboral para muchos, ya que si entran en el momento adecuado se quedan en las plantillas de las empresas. Encuentran trabajo muy rápido.



¿Y el programa de intercambio de alumnos extranjeros, en qué momento se encuentra?

Durante los últimos años recibimos muchos alumnos extranjeros, sobre todo italianos. El año pasado tuvimos a una remesa que llegó de la Universidad de Palermo, gracias al boca a boca. Y también tuvimos con nosotros a alumnos mexicanos el curso pasado. Y en los másteres contamos con un estudiante de India. Esperamos que a partir de ahora tengamos una mayor proyección de alumnos que nos lleguen del extranjero, sobre todo para cursos de posgrado.

¿Cómo valoraría su experiencia de dos décadas como directora?

Es una experiencia muy positiva y enriquecedora. La parte más interesante quizás es el trato con los alumnos, te mantiene permanentemente actualizada y desarrollas una mentalidad más joven. Tuvimos suerte porque en todos estos años contamos con un alumnado tranquilo, dialogante y participativo. Todo esto es gracias al equipo humano que tengo, que siempre busca mejorar.